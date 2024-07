Kandidat bei „Das perfekte Dinner“ schlottern die Knie – Gast fällt eindeutiges Urteil

Spannende Menüs, kreative Kochideen und gesellige Abende – all das gibt es in geballter Ladung in der Vox-Sendung „Das perfekte Dinner“! Diese Woche zieht die beliebte Kochshow in die wunderschöne Stadt Zürich. Fünf ambitionierte Hobbyköche treten an, um den Gaumen ihrer Mitstreiter mit köstlichen Kreationen zu verwöhnen.

Den Startschuss gibt Tim, ein 33-jähriger Koch-Enthusiast, der von seiner Ehefrau Jasmin tatkräftig unterstützt wird. Hoffentlich trifft er dabei den Geschmack seiner Gäste!

„Das perfekte Dinner“: Kandidat ereilt Lampenfieber

Der erste Gastgeber zu sein, ist bei „Das perfekte Dinner“ eine besondere Herausforderung. Kandidat Tim muss nicht nur am Herd überzeugen, sondern auch seine Mitstreiter zum ersten Mal kennenlernen. Die Nervosität des 33-Jährigen fällt seinen Koch-Gegnern sofort ins Auge. „Ich glaube, er wusste nicht genau, worauf er sich einlässt“, urteilt Teilnehmer Ulli sofort.

Schon beim ersten Drink lockert sich die Stimmung allerdings und eine familiäre Atmosphäre breitet sich aus. In ersten Gesprächen werden die Vorlieben und Abneigungen der Gäste ausgelotet – von Koriander bis Innereien gibt es viele Geschmäcker zu berücksichtigen.

Tim startet seine Dinner-Party dann mit einem wahren Geschmackserlebnis: einem Lachs-Avocado-Mango-Tartar. Der erste Gang begeistert seine Gäste und lässt auf einen erfolgreichen Abend hoffen. Während der Auftakt zunächst ohne Zwischenfälle verläuft, spielt der letzte Gang Tim jedoch so gar nicht in die Karten!

„Das perfekte Dinner“: Fauxpas beim Dessert!

Zum Dessert möchte Tim gerne eine zweifarbige Schoko-Mousse auf den Tisch bringen. Doch das, was der 33-Jährige serviert, bräuchte eher einen Suppen – statt eines Dessert-Tellers. Was als krönender Abschluss gedacht war, erweist sich als flüssige Angelegenheit.

Damit verlief der süße Gang nicht ganz nach Plan. Ob Tim es noch schafft, seinen Fauxpas auszubügeln? Die Antwort darauf gibt es in der RTL+-Mediathek.

Für die Fans von „Das perfekte Dinner“ geht es spannend weiter: Am 16. Juli übernimmt Kandidatin Stella das Zepter am Herd und setzt die Zürich-Woche fort.