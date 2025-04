„Die Geissens“: Facelift-Schock bei Carmen – „Was ist das für ein Monster“

Carmen Geiss wird 60 und will zum runden Geburtstag strahlen. Deshalb gönnt sich die TV-Millionärin ein Facelifting. Doch das Ergebnis sorgt erstmal für Entsetzen bei Gatte Robert Geiss. Denn statt seiner Carmen sieht er plötzlich ein „Monster“! Am 5. Mai ist es soweit: Carmen feiert ihren großen Tag. Doch vorher müssen die Fältchen weg.

Jahre voller Hyaluron und Filler haben ihre Spuren hinterlassen. Doch die Operation sorgt in der Familie für Diskussionen. Töchter Davina und Shania sind skeptisch. „Sie haben gesagt: Du brauchst das nicht. Mama, was soll das? Willst du das wirklich? Lass es sein. Stell dir mal vor, mit deinem Gesicht passiert etwas“, verrät Carmen im Gespräch mit RTL. Doch Carmen zieht es durch – mit allen Risiken.

Die Geissens: Robert Geiss traut seinen Augen nicht

„Man legt sich da nicht gerade unters Messer und sieht dann in drei, vier Tagen wieder so aus wie vorher. So ist es leider nicht“, erklärt Carmen. Das musste auch Robert erfahren. Als seine Frau nach der OP um die Ecke kommt, trifft ihn fast der Schlag. „Ich habe gedacht: Welches Monster kommt denn da um die Ecke?“, fragt sich der Millionär. Doch keine Panik: Die Heilung braucht Zeit.

Carmen steht zu ihren Beauty-OPs. Ihr Motto: „Jeder ist seines Glückes Schmied und jeder muss selbst wissen: Es ist sein Körper und jeder darf auch über seinen Körper bestimmen und nicht andere.“ Und tatsächlich: Mit der Zeit verschwinden die Schwellungen und Robert ist begeistert. „Am Ende ist es heute besser als vorher“, schwärmt er. Also alles gut bei den Geissens!

Carmen strahlt zum 60. Geburtstag wie nie zuvor. Ein Hoch auf die Selbstbestimmung!

Die ganze Facelifting-Geschichte gibt es ab dem 7. April bei „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTL+ zu sehen.