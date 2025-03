Die Geissens: Schwerer Abschied – „Das macht mich traurig“

Bei den Geissens steht eine große Veränderung an: Shania (20) zieht aus der gemeinsamen WG mit Schwester Davina (21) aus. In der neuen Folge „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ wird klar, dass die Schwestern künftig getrennte Wege gehen – zumindest, was das Wohnen angeht.

Shania bleibt zwar in der Nähe, zieht aber in die Wohnung nebenan. Der Grund? „Weil sie sehr nervig sein kann,“ sagt Shania offen über Davina. Die beiden sind sich einig, dass es Zeit für mehr Selbstständigkeit ist. Doch Davina ist skeptisch und zweifelt, ob der Auszug wirklich ernst gemeint ist.

„Die Geissens“: Schock für Schwester Davina!

„Das macht mich sehr traurig, aber ja, das harte Leben fängt an,“ kommentiert Davina mit einem Augenzwinkern. Sie kann sich nicht vorstellen, die Abende ohne ihre Schwester zu verbringen: „Ich brauche Leute. Ich will nicht allein sein.“ Doch sie glaubt, dass Shania oft in der alten Wohnung übernachten wird.

Die Geiss-Töchter sind momentan solo, was laut Davina auch an Papa Robert liegt. Er soll potenzielle Freunde mit seinen Drohungen abschrecken. „Er hat uns immer erzählt, dass er ihnen die Finger abschneidet. Und jetzt tut ihm das leid,“ erzählt Davina einst gegenüber „Bild“. Shania ergänzt, dass ihre Eltern Druck machen, was das Thema Männer angeht.

Weitere Nachrichten haben wir für dich hier zusammengestellt:

Monaco, ihre Heimat, mache das Dating nicht einfacher. „Es ist wie ein kleines Dorf mit 35.000 Leuten. Da gibt’s nicht viel Auswahl,“ erklärt Shania. Viele Leute dort sind schon ihre Freunde.

Weitere Einblicke und wie die Schwestern mit der neuen Situation umgehen, können Fans am Montagabend (31. März) ab 20.15 Uhr auf RTL2 verfolgen. Alle Folgen sind außerdem auch in der RTL+ Mediathek abrufbar.