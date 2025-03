„Die Geissens“: Schock auf der Baustelle – plötzlich geht alles ganz schnell

Sie gehören fast schon zum Inventar der deutschen TV-Familien und nehmen ihre Fans seit Jahren mit in die Welt der Reichen und Schönen: „Die Geissens.“ Carmen, Robert und ihre Töchter Davina und Shania sind immer auf Achse – ob in Dubai oder an der Côte d’Azur. In der TV-Sendung der Superreichen steht aktuell ihre Riesen-Baustelle in Saint-Tropez im Fokus.

Hier entsteht ihr neuestes Traumdomizil: eine XXL-Villa mitten im Grünen, mit 20-Meter-Pool und allem, was das Millionärsherz begehrt. Klingt nach einem entspannten Bauprojekt? Denkste! Denn bei den Geissens herrscht bekanntlich nie Stillstand und diesmal sorgt ein kleiner Vierbeiner für einen handfesten Schock-Moment!

„Die Geissens“: Aufruhr auf Baustelle

Schon zu Beginn der neuen Folge von „Die Geissens“ (17. März) gibt es Action: Bevor ihre Luxus-Villa überhaupt Form annimmt, muss erst einmal ein Fundament für den gigantischen Baukran her. Ein Fall für Baumeister Robert, der natürlich persönlich ein Auge auf die Arbeiten wirft. Doch er ist nicht allein: Flash, der Hund vom Hausmeister, scheint mindestens genauso fasziniert vom Baustellen-Trubel zu sein.

Robert ist allerdings skeptisch. Als erfahrener Bauherr ahnt er, dass das kleine Energiebündel es womöglich ein bisschen zu wild treibt. Seine Warnung: „Wenn du da reinfällst, bist du erledigt!“ – ein Satz, der Sekunden später bittere Realität wird!

„Die Geissens“: Plötzlich muss es schnell gehen

Dann passiert das Unfassbare: Flash springt mitten in die Baugrube – genau in den frisch gegossenen Beton! Plötzlich herrscht Aufruhr auf der Baustelle. Zum Glück handelt ein Bauarbeiter blitzschnell und zieht den kleinen Pechvogel aus seinem Betonbad, bevor er als Steinskulptur für die Ewigkeit endet. Robert atmet durch: „Wenn die das nicht gesehen hätten, wäre er weg!“

Doch damit ist die Rettungsaktion noch nicht vorbei: Flash sieht nun aus wie ein Kunstprojekt im Rohbau. Die Reinigung übernimmt natürlich Robert höchstpersönlich. Der 61-Jährige greift kurzerhand zum Wasserschlauch und poliert den Vierbeiner wieder auf Hochglanz.

Als Flash schließlich sauber ist, können alle aufatmen und auch schon über die Situation lachen. Insbesondere Robert: „Da hat der Hund Glück gehabt! Sonst hätten wir eine neue Skulptur für den Garten, Beton-Hund.“

Die Ausgabe von „Die Geissens“ wurde am 17. März 2025 auf RTL2 ausgestrahlt. Wer das Spektakel verpasst hat, kann ganze Folgen in der RTL+-Mediathek schauen.