„Das perfekte Dinner“: Vox-Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Da bin ich raus“

Bei Vox wird unter der Woche jeden Tag ab 19 Uhr um ein Preisgeld von 3.000 Euro gekocht. „Das perfekte Dinner“ ist dabei immer in anderen Städten zu Gast, um den besten Hobbykoch zu küren. Aktuell kredenzen fünf Kandidaten aus Berlin ihre Dreigangmenüs in der Vox-Sendung.

Das Besondere: diese Woche steht voll und ganz unter dem Motto Nachhaltigkeit. Die Kandidaten von „Das perfekte Dinner“ benutzen daher ausschließlich vegane Produkte und versuchen ihre Gäste durch ausgefallene Kreationen zu begeistern. Die Freude bei manchen Zuschauern hält sich jedoch eher in Grenzen.

„Das perfekte Dinner“: Vegane Woche bei Vox

Noch vor TV-Ausstrahlung gibt es auf der Instagramseite der Vox-Sendung die große Ankündigung. „Diese Woche dreht sich im Rahmen der Vox-Nachhaltigkeitswoche beim perfekten Dinner alles um kreative vegane Küche in der pulsierenden Metropole Berlin – einer Stadt, die für ihre Vielfältigkeit und progressive Food-Szene bekannt ist“, heißt es in einem Statement.

Larissa, Tim, Julius, Nicole und Lukas wollen in dieser Woche ein nachhaltiges, perfektes Dinner servieren. Dabei beschränkt sich nicht nur die Küche auf vegane Produkte, sondern auch die Gespräche. Während die jeweiligen Gastgeber in der Küche werkeln, spricht man am Tisch über Veganismus und dessen Facetten. Das scheint jedoch nicht bei allen Zuschauern gut anzukommen.

„Das perfekte Dinner“: Zuschauer ziehen die Reißleine

In den Kommentaren auf Instagram kommt es zwischen den Zuschauern zu heftigen Diskussionen. Auf der einen Seite sind einige Fans der Show begeistert von dem veganen Konzept und freuen sich auf neue Rezepte und Ideen. „Bin super gespannt, was uns diese Woche erwartet und offen für Neues!“, schreibt eine Instagram-Nutzerin beispielsweise.

Auf der anderen Seite steigen einige Zuschauer bei dem Thema vegane Ernährung auf die Barrikaden. „Sorry, da bin ich raus“ oder „Das ist einfach nicht mein Geschmack“ liest man in den Kommentaren zuhauf.

Vox zeigt „Das perfekte Dinner“ wochentags ab 19 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+. Die Rezepte gibt es auf der Internetseite des Senders.