„Das perfekte Dinner”: Fitness-Influencerin führt Vox durch ihre Wohnung – ein Detail macht sprachlos

Bei „Das perfekte Dinner“ stehen eigentlich der Öffentlichkeit eher unbekannte Menschen vor dem Herd. Nicht so beim Influencer-Special. Hier treten fünf mehr oder weniger bekannte Social-Media-Stars im Koch-Duell gegeneinander an. An Tag zwei muss Fitness-Influencerin Ngoc ihre Kochkünste unter Beweis stellen.

Auf ihrem Instagram-Kanal „heyxngoc“ begeistert die 30-Jährige ihre rund 29.000 Follower fast täglich mit Sportworkouts und gesunden Koch-Rezepten. Von der Fitness-Influencerin wurde also im Vorfeld von ihren „Das perfekte Dinner“-Mitstreitern viel erwartet.

Ngoc lebt zusammen mit ihrem Freund Christoph (34), der unter den Namen „goeerki“ mit 90.000 Followern ebenfalls ein erfolgreiches Instagram-Profil betreibt, in einer Wohnung in Berlin. Da man als Social-Media-Star ja hauptsächlich selbständig arbeitet, darf natürlich auch ein eigener Büro-Raum nicht fehlen.

Und als Ngoc Tofu aus ihrem „zweiten Kühlschrank“ holen möchte, staunt der Vox-Sprecher nicht schlecht, denn der besagte Kühlschrank steht im Büro. „Aus dem Büro-Kühlschrank?“, fragt der Vox-Sprecher ungläubig als die Influencerin ihn in das Arbeitszimmer führt. Dort sitzt in diesem Moment auch ihr Partner Christoph. „Aber was macht der Kühlschrank hier?“, bohrt der Vox-Sprecher weiter nach als Ngoc das Tofu von dort herausholt.

Das steckt hinter dem Büro-Kühlschrank

„Wir hatten diesen Kühlschrank schon in der alten Wohnung“, erklärt Ngoc. Der sei früher im alten Büro gewesen. Christoph ergänzt: „Dann war hier einer eingebaut und dann hatte ich keinen Abnehmer gefunden, weil ich den nicht verscherbeln wollte für wenig Geld. Dann haben wir den erstmal hingestellt und nach einer Woche war er voll. Dann dachten wir uns ja okay, dann behalten wir ihn doch lieber.“

Wie Ngoc bei „Das perfekte Dinner“ letztendlich abschnitt, kannst du in der Mediathek bei RTL+ nachsehen.