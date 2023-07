In Osnabrück wird es spannend! „Das perfekte Dinner“ ist wieder zu Gast bei Hobbyköchen aus der Region und kehrt ein bei Karin, Bea, Kamila, René und Myriam. Letztere sorgte bei ihrem Kochabend am Montag (3. Juli) gleich mal für Aufsehen.

Allerdings nicht mit einem fulminanten Menü oder einer Auswahl ausgefallener Rezepte, sondern mit einem Einkaufserlebnis aus der Vergangenheit. Als die „Das perfekte Dinner„-Kandidatin ihren Gästen davon am Tisch berichtete, war die Aufregung beim Hahn im Korb, René, groß.

„Das perfekte Dinner“-Köchin packt aus

Die Vox-Show unterhält nicht nur kochbegeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer, sie bringt im weitesten Sinne auch Nachbarn einander näher. Immerhin wohnen alle Beteiligten in der selben Stadt. Unbekannt sind sich die meisten aber trotzdem. Oder auch nicht?

Myriam erzählte an ihrem Abend von einem Einkaufserlebnis, bei dem sie gleich ein bisschen über die andere Einkäuferin ablästerte. Denn die soll sich laut Myriam auffällig verhalten haben.

„Letztens war ich noch mit einer Freundin in der Stadt bei Depot und da war auch eine Frau und die hat die ganze Zeit so Tischdeko ausprobiert. Und hat dann immer so gesagt ‚Ach, soll ich das Set nehmen, oder den Teller, oder das Glas? Und dann mache ich das auf den Tisch …‘.“ Myriams erster Gedanke: ‚Ich dachte, oh Gott, die ist doch bestimmt dabei. Das kann doch jetzt kein Zufall sein!'“

++ „Das perfekte Dinner“ in Mönchengladbach: Koch öffnet Ofen – dann knallt’s ++

Vox-Kandidat hat Vorahnung

Ein Blick in die Runde ließ die Hobbyköchin dann aber aufatmen und sie sagte: „Aber es ist keiner von euch.“ Während sich die Damen in der Runde amüsieren, muss René schlucken. Dann ließ er durchklingen, dass die Beschreibung durchaus auf seine Frau zutreffen könnte.

Mehr News:

Gestern noch normale Einkäuferin, heute schon Gesprächsthema bei „Das perfekte Dinner“ – plötzlich stand nicht mehr René, sondern seine Frau im Mittelpunkt. Und zwar zu Recht. Einen Tag später zeigt der Osnabrücker in der Folge von Dienstag (4. Juli) Myriam dann ein Foto seiner Liebsten und Myriam fängt an zu lachen. Dann sagt sie: „Ich glaube, das war sie“. Sieht ganz danach aus, als hätte die Hobbyköchin zumindest teilweise den richtigen Riecher gehabt zu haben.

Vox zeigt „Das perfekte Dinner“ montags bis freitags ab 19.00 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.