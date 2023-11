„Das perfekte Dinner“ in Düsseldorf: Dramatische Szene in Küche – Gastgeberin kommen die Tränen

Selten war eine Runde so harmonisch wie in dieser Woche bei „Das perfekte Dinner“ in Düsseldorf. Ein Grund: Egal wer am Ende die meisten Punkte erringt, die Siegerin spendet den Gewinn für einen guten Zweck, denn diese Woche ist die Vox-Koch-Competition Teil des Spendenmarathons bei RTL.

Andrea aus Düsseldorf Unterrath ist hochmotiviert. Sie ist spontan nachgerückt, da sich eine Kandidatin am Dienstagvormittag vom Wettbewerb zurück gezogen hat. Donnerstag (16. November 2023) ist ihr Tag am Herd, und die 50-Jährige ist ein wenig aufgeregt.

„Das perfekte Dinner“: Drama in Küche

Muss sie gar nicht sein, denn die selbsternannte „Mädchen-Gang“ ist eine super Truppe und total lieb zueinander. „So gute Laune hatte ich schon lange nicht mehr“, meint Sommelière Ulrike. Heute geht es beim perfekten Dinner italienisch zu:

Vorspeise: Überbackener Fenchel und frittierte Auberginen mit Kalbfleisch nach Saltimbocca Art

Hauptspeise: Parmesan-Risotto mit grünem Spargel und Garnele

Nachspeise: Zitronenmousse / Schokokuchen / Himbeerspiegel

Andreas Gerichte leben vom Fettgehalt. „Ich glaube, jeder Gang bei mir hat Parmesan und Butter… also außer das Dessert.“ Die Gerichte an den Vortagen fand sie etwas übersichtlich, oder mit deren eigenen Worten: „Frauenfreundlich“. Die Düsseldorfer Frohnatur tickt da anders: „Dann habe ich nur gedacht, och, okay bei mir gibt’s ein bisschen mehr. Das tut mir jetzt sehr leid für ihre Figur, aber heute müsst ihr da mal durch.“

„Das perfekte Dinner“ – Endgegner Kalbschnitzel

Die Herausforderung hat sie schon kommen sehen: „Das Fleisch ist mein Endgegner.“ meint Andrea, als sie für die Vorspeise drei Pfannen auf die Herdplatte stellt. Zwei zum Braten, in der dritten schmilzt ein gutes Pfund Butter, durch das die Schnitzel nach dem Garen gezogen werden. Das ist zu viel: Der Herd überhitzt und gibt kurzfristig den Geist auf. „Ich könnte grade so’n bisschen heulen, kennt ihr das?“ schluchzt die Gastgeberin.

„Ach mach dir keinen Kopp, komm, trink dir ’nen Schluck!“, muntert sie Anika (48) auf, „Zum Glück gibt’s ja noch den Ofen.“ Letztendlich landen alle Komponenten gar und lecker auf den Tellern und nach ein paar Schlucken Altbier ist Andrea auch wieder handlungsfähig.

Mit den beiden Folgegängen läuft dann alles rund. Nicht unbedingt filigran, aber schmackhaft, vor allen der vielen Butter wegen. Pappsatt und glücklich geht der Donnerstag bei „Das perfekte Dinner“ zu Ende. Mit satten 38 Punkten für die Office-Managerin aus Unterrath.