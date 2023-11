„Das perfekte Dinner“ in Düsseldorf – Damit konnte keiner rechnen!

Frauenpower bei „Das perfekte Dinner“ auf Vox. Diesmal treffen fünf leidenschaftliche Hobbyköchinnen aus dem schönen Düsseldorf aufeinander zum Kochen, Quatschen und gemeinsam Schlemmen.

Es ist eine ganz besondere Woche beim „Perfekten Dinner“: Die 3.000 Euro Gewinn der Siegerin gehen an den großen RTL-Spendenmarathon unter dem Motto „Wir helfen Kindern“.

Lecker, aber wo bleibt die Nusskruste?

Als erstes an den Herd geht Lejla (30), gelernte Visagistin, die sich auf Braut-Make-Up spezialisiert hat. Sie wurde von Freunden und Familien in die Sendung „getriezt“ und lebt zusammen mit ihrer 3-jährigen Tochter und Partner Marvin in einer hellen Düsseldorfer Neubauwohnung. Hier kommt ihr „Das perfekte Dinner„-Menü vom Montag (13. November 2023):

Vorspeise: Bella Burrata – Warme Tomatenkreation mit karamellisiertem Glanz und Balsamico-Kaviar

Hauptspeise: Delikates Lachsfilet mit Honig und Zitrone, serviert auf Erbsen-Wasabi-Püree, begleitet von Rinderfilet in knuspriger Nusskruste auf Kürbis-Kartoffel-Püree

Nachspeise: Verlockende Schoko-Walnuss-Tarte mit salzigem Keksboden und Popcorn-Eis sowie Heidelbeersoße

Das Menü kommt prima an, auch wenn die Gastgeberin Lejla in all der Aufregung die Nusskruste vergisst. Aber noch mehr als den Crunch auf dem Rinderfilet vermissen die Frauen etwas anderes: Ihre Gastgeberin. Lejla hat Probleme beim Timing und braucht in der Küche leider ziemlich lange.

„Das perfekte Dinner“ – diese Nachricht schockiert alle

Heute Abend sitzt sie noch mit am Tisch, aber schon zu Beginn dieser Folge (13.November 2023) lässt die jüngste Teilnehmerin Mara (26) eine Bombe platzen. Sie meldet sich per Videobotschaft mit einer traurigen Info: Die angehende Heilerziehungspflegerin soll am Donnerstag kochen, aber sie muss ganz plötzlich absagen. Aus privaten Gründen – mehr verrät sie nicht. „Kriegen wir jemand Neues?“, fragt Lejla, als die Nachricht sie erreicht.

Mehr News:

Schade, aber vielleicht wirkt sich der kurzfristige Ausfall der jüngsten Kandidatin auch zum Vorteil für Lejla aus. Mara hatte die meisten Kritikpunkte an ihrem Menü und vergibt nur 7 Punkte.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Ob Lejla „Das perfekte Dinner“ serviert hat, erfährst du bei Vox wochentags ab 19 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+. Die Rezepte sind es auf der Internetseite des Senders abrufbar.