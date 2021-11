„Das perfekte Dinner”: Vox-Koch serviert Ekel-Essen – „Bah”

„Das perfekte Dinner”-Kandidat Thomas ist guter Dinge in der Vox-Show.

Am Donnerstag geht es bei „Das perfekte Dinner” zu Gastgeber Thomas in Krefeld. Hier erwartet die Teilnehmer der Vox-Show jede Menge Fleisch.

Tierisches in jeglicher Form und Farbe wandert bei Hobbykoch Thomas auf die Teller. Während der „Das perfekte Dinner”-Teilnehmer noch an den Sieg glaubt, haben seine Gäste schon eine ziemlich deutliche Meinung, und die ist alles andere als feierlich.

„Das perfekte Dinner”: Gastgeber landet Koch-Flopp in Vox-Show

Mit der Vorspeise konnte „Das perfekte Dinner”-Koch Thomas schon nur mäßig punkten. Dann folgt die Hauptspeise, und die hat es in sich. Denn es gibt Fleisch - gleich mal in dreifacher Ausführung.

Das ist Thomas' Menü:

Vorspeise: TTT - Tatar im Turm an Melonenschnitzel

Hauptspeise: Fleischeslust an Erdapfel und karamellisierten Tomaten

Nachspeise: Habsburger Gold an Eis

Tafelspitz, Rindertartar und Entrecôte sollen überzeugen. Soweit so gut, wären da nicht einige Dinge, mit denen die anderen so gar nichts anfangen können.

„Das perfekte Dinner”: Kandidatin Jennifer muss Essen wieder ausspucken

Nach einer kurzen Einweisung, was wann am besten verzehrt werden soll, folgt andächtiges Kauen und Schweigen. „Was mache ich, wenn ich das nicht ausspucken kann?”, will Kandidatin Jennifer wissen.

Thomas will mit seinem Essen bei „Das perfekte Dinner” punkten. Foto: RTL / ITV Studios

Im Interview erklärt sie anschließend, dass das Entrecôte nicht nur kalt, sondern auch „sehr sehnig” war. Als Thomas beherzt danach fragt, ob jemand der Anwesenden noch einen Nachschlag möchte, herrscht betretene Stille, bis sich Max schließlich hinreißen lässt und noch etwas vom Tartar nimmt.

„Das perfekte Dinner”-Kandidaten sind von Thomas' Essen nicht überzeugt

Kaum ist Thomas vom Tisch verschwunden, beginnt der gnadenlose Austausch. Der Tafelspitz war für Jennifer (sie glänzte zuvor mit ihrem Dessert und einer selbstgemachten Grillage) nicht nur ein bisschen trocken, sondern gleich „dreifache Schuhsohle”. Alle sind sich einig: Das Entrecôte hatte zu viel Fett, und kalt war das Essen insgesamt auch noch.

Als Thorsten die Soße anspricht, entfährt Jennifer ein ehrliches „Bah”. Und auch Thorsten holt aus und sagt: „Das kannst du doch nicht bringen, guck mal wie das Fett da noch drauf schwimmt.” Damit dürfte wohl klar sein, dass Thomas nicht als Wochensieger abschneiden wird.

Ob der Hobbykoch wenigstens mit seinem Nachtisch punkten kann, zeigt sich um 19.00 Uhr auf Vox.

„Das perfekte Dinner" hat längst Kultstatus