Danni Büchner will für „Playboy“ blankziehen – Chefredakteur reagiert mit klaren Worten

Für die einen ist es ein Meilenstein in der Karriere, für die anderen ein absolutes No-Go: Der „Playboy“ spaltet die Gemüter. Jedes Mal, wenn sich eine prominente Dame für das Männermagazin entblößt, entfacht in Deutschland erneut eine Diskussion über Emanzipation und Feminismus. Eine, die sich trotz alldem sehr gerne auf dem Cover des „Playboys“ sehen würde, ist Danni Büchner.

Auf ihrem Instagram-Account setzt Danni Büchner bereits seit Jahren ein Zeichen dafür, dass man sich als Frau auch nach dem 30. Geburtstag noch sexy fühlen und so auftreten darf. Das scheint dem „Playboy“-Chefredakteur zu imponieren, wie die Mallorca-Auswanderin nun verrät.

Das Alter ist nur eine Zahl: Danni Büchner wünscht sich „Playboy“-Shooting

Für ihre Bikini-Fotos und figurbetonten Outfits muss sich Danni Büchner immer wieder rechtfertigen. Die Witwe von „Goodbye Deutschland“-Star Jens Büchner (†49) ist inzwischen 45 Jahre alt und scheut sich noch lange nicht davor, ein bisschen nackte Haut zu zeigen. Ob ein knappes Minikleid oder ein tiefer Ausschnitt: Daniela spielt mit ihren weiblichen Reizen und fühlt sich rund vier Jahre nach dem Tod ihres Mannes auch wieder bereit für eine neue Beziehung.

Als sie in der Sat.1-Show „Volles Haus“ darauf angesprochen wird, ob sie sich ein Nackt-Shooting für den „Playboy“ vorstellen könne, antwortet Danni Büchner: „Ja, klar würde ich ja sagen. Es gibt nichts Schöneres, Frauen in unserem Alter, die eine normale, natürliche Figur haben.“ Die Kritik an den pikanten Aufnahmen kann die Mutter von fünf Kindern nicht nachvollziehen. „Ich finde da nichts Verwerfliches dran, wenn man sich in meinem Alter für den ‚Playboy‘ auszieht. Ich meine, man macht ja keine Peepshow“, erklärt Daniela.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Playboy“-Chef folgt Danni Büchner bereits bei Instagram

Und tatsächlich soll der Chefredakteur des deutschen „Playboy“-Magazins bereits auf Danni Büchner aufmerksam geworden sein. „Mittlerweile folgt mir der ‚Playboy‘-Chef von Deutschland auf Instagram“, offenbart die TV-Darstellerin. Eine Anfrage für ein Cover-Shooting ist bisher jedoch ausgeblieben.

Aber wie gut stehen Danni Büchners Chancen überhaupt? Gegenüber dieser Redaktion lobt „Playboy“-Chefredakteur Florian Boitin die Auswanderin: „Daniela Büchner ist eine prominente, lebendige und starke Frau, die sich als alleinerziehende Mutter tagtäglich behaupten muss.“ Auf die Frage, welche Kriterien ein Cover-Girl erfüllen müsse, antwortet er: „‚Playboy‘ bietet interessanten und spannenden Persönlichkeiten immer gerne eine prominente Plattform.“ Das dürfte durchaus auf die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit zutreffen.

Weitere News:

Dennoch heißt es von Florian Boitin: „Eine Zusammenarbeit mit Frau Büchner ist allerdings aktuell nicht geplant.“ Schade, aber was nicht ist, kann ja noch werden.