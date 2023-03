„Let’s Dance“-Star zieht sich für den Playboy aus – und erntet Kritik

Normalerweise schweben die Profitänzerinnen mit ihren prominenten Tanzpartnern Freitagabend bei „Let’s Dance“ über die Tanzfläche. Und auch außerhalb der RTL-Show sind sie unter anderem auf Social Media erfolgreich. Doch für die weiblichen Profis ist es anscheinend auch attraktiv, sich für das Erotik-Magazin „Playboy“ auszuziehen.

So kommt es, dass bereits bekannte „Let’s Dance“-Gesichter, wie Renata Lusin oder Isabel Edvardsson, einst das Cover des „Playboys“ zierten. Jetzt zeiht eine weitere Tänzerin in der April-Ausgabe 2023 des Magazins blank.

„Let’s Dance“-Star Patricija Ionel lässt die Hüllen fallen

Die Rede ist von der Profitänzerin Patricija Ionel, die in der aktuellen Staffel der Tanz-Show mit Ex-Turner Philipp Boy antritt. Seit 2021 ist sie Teil der Sendung und begeistert die Fans mit ihren ausgefallenen Choreographien und ihrer offenen Art. Was wenige wissen: Patricija ist mit Alexandru Ionel verheiratet, der ebenfalls Prof bei „Let’s Dance“ ist. Die beiden wurden erst neulich Eltern eines Sohnes.

Doch Patricija zieht sich nicht einfach so für den „Playboy“ aus. Die gebürtige Litauerin hat eine Botschaft, wie sie im Interview mit dem Magazin verdeutlicht: „Beim Playboy geht es für mich nicht ums Ausziehen, sondern darum, die Frau natürlich und nackt darzustellen – so, wie sie geschaffen wurde.“ Weiter erklärt sie: „Für alles, was Frauen machen, brauchen sie eine Legitimierung. Wir werden oft kritisiert: Wenn du zu angezogen bist, bist du eine Nonne – wenn du dich ausziehst, eine Schlampe. Ich bin dafür, dass jede Frau machen kann, was sie gut findet.“

„Let’s Dance“-Star Patricija Ionel nackt im Playboy – Fans mit eindeutiger Reaktion

Auf Instagram überschlagen sich die Kommentare unter dem Beitrag. Die meisten Fans finden die Bilder gut und überschütten die 28-Jährige mit Komplimenten. Ein Instagram-Nutzer schreibt beispielsweise: „Endlich mal ein Covergirl mit Niveau, das mehr kann als ’nur schön sein‘.“ Eine weitere findet: „Sie ist einfach nur bezaubernd und wunderschön!“

Doch es werden auch kritische Stimmen laut, die sich fragen, warum die Profitänzerin diesen Schritt gegangen ist: „Patricija ist eine sehr schöne Frau. Aber warum müssen sich die Profi-Damen von Let’s Dance immer nackt zeigen? Bekommen sie nicht genug Geld für die Show?“ Auf diese Frage reagiert ein Follower: „Ja, manche machen alles für extra Aufmerksamkeit. Das ist sehr schade.“

