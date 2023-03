„Let’s Dance“-Star Philipp Boy: Urteil sorgt für Fassungslosigkeit – „Hätte ich nicht erwartet“

Am Freitagabend (03.März 2023) war es endlich so weit: Zum ersten Mal bekam ein „Let’s Dance“-Kandidat in diesem Jahr die Kelle mit den zehn Punkten. Und das in Show Nummer zwei! Philipp Boy begeisterte gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Patricija Ionel nicht nur das Publikum, sondern vor allem die Jury.

Mit einem anspruchsvollen Jive sorgten Phillip Boy und Patricija Ionel für mächtig Stimmung im Studio und anschließend auch für Standing-Ovation. Insgesamt 29 Punkte erreichte der „Let’s Dance“-Kandidat mit der Profitänzerin. In einem exklusiven Interview verrät der ehemalige Profi-Turner, welcher Tanz als nächster auf seiner Wunschliste steht.

„Let’s Dance“-Profi Patricija verrät – So läuft das Training mit Philipp

Wer denkt, dass die Promis es schwer haben, der sollte mal an die Tanzprofis denken. Jemandem, der noch nie professionell getanzt hat, eine Choreografie innerhalb kürzester Zeit beizubringen, dürfte wohl harte Arbeit sein. Bei dem einen klappt es besser, bei den anderen sind Fortschritte eher langsamer sichtbar. Doch unter welche Kategorie fällt Philipp Boy?

Nach der Live-Show plaudert die Profitänzerin Patricija, wie sich der Olympiasieger so schlägt: „Ich muss schon sagen, dass Philipp es wirklich sehr gut macht. Es ist nicht so einfach für ihn, wie man vielleicht denkt. Aber ich bin stolz und habe großen Respekt, weil die Choreografie auch ziemlich schwer war. Das haben wir zusammen toll geschafft!“

„Let’s Dance“-Kandidat Philipp Boy: DAS überrascht ihn mehr als die Punkte

Wie überrascht Philipp Boy über das Urteil ist, steht ihm ins Gesicht geschrieben: „Damit hätte ich nicht mal ansatzweise gerechnet. Wir wussten, dass es Spaß macht, vor allem, wenn wir den Tanz ohne Fehler durchbringen. Aber, dass es uns und die Zuschauer so mitgerissen hat und dass es so gut funktioniert hat, hätte ich wirklich nicht erwartet.“

Ein besonderes Detail macht sein Glück aber beinah perfekt. Denn es kommt wohl sehr selten vor, dass Joachim Llambi mehr Punkte verteilt, als die anderen Juroren. Doch genau so kam es: Während Jorge die Kelle mit den zehn Punkten in die Kamera hält, entscheidet sich Motsi für neun Punkte. Der für seine Strenge bekannte Llambi hingegen gibt volle Punktzahl. Für den Kandidaten eine Ehre: „Ich war sehr zufrieden und glücklich mit meiner Leistung! Am Ende 29 Punkte und davon 10 Punkte von Herrn Llambi. Wow!“

Für die dritte Show hat Philipp Boy auch schon einen Wunsch in Sachen Tanzauswahl: „Ich würde gerne bei den Latein-Tänzen bleiben. Vielleicht Cha Cha Cha. Den habe ich heute bei anderen gesehen und da hätte ich Bock drauf.“

