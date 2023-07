Danni Büchner wird Opfer von Betrügern – „Verstehe diese beschissene Welt nicht mehr“

„Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner erlebt ein wahres Horrorszenario. Auf Instagram erzählt sie ihren Fans von ihrem Schreckmoment und ist dabei auf 180. Denn die fünffache Mutter wurde Opfer von einer kriminellen Betrugsmasche im Internet.

So schnell kann es gehen. Einmal nicht aufgepasst und schwups – schon landen die Kontodaten bei Internetbetrügern. Das ist TV-Bekanntheit Danni Büchner nun passiert. Doch wer die 45-jährige Düsseldorferin kennt, weiß, dass sie das nicht einfach so auf sich sitzen lässt. Sie leitet sofortige Gegenmaßnahmen ein.

Danni Büchner stinksauer

Es ist eine gängige Masche, auf die Menschen leider immer wieder hereinfallen: Man sieht beim Online-Shopping ein verführerisches Angebot und zack, landen die eigenen Daten bei Kriminellen. Schnell passiert es dann, dass diese das Konto leer räumen und sich aus dem Staub machen, ohne Spuren zu hinterlassen.

Das wäre auch Danni Büchner beinah passiert. Doch die ehemalige „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin reagiert zum Glück blitzschnell und kann das Schlimmste verhindern. Auf Instagram erzählt sie nun von diesem Schockmoment: „Ich bin ja jemand, der gerne im Internet bestellt. Daraus habe ich jetzt meine Lehre gezogen, denn irgendein Depp da draußen hat versucht, mein Konto zu hacken.“

Danni Büchner richtet das Wort an die Betrüger

Doch da haben sie ihre Rechnung ohne Danni Büchner gemacht. Denn Mutter von fünf Kindern eilt sofort zu ihrer Bank und lässt ihre Karte sperren. Mehr noch: Die TV-Bekanntheit geht mit dem Fall sogar zur Polizei und bringt ihn zur Anzeige. Doch dass sie das Ganze trotzdem aufwühlt, wird in den Videos ziemlich deutlich: „Ich bin einfach nur genervt von Menschen, von der Welt. Ich verstehe diese beschissene Welt einfach gar nicht mehr.“

Am Ende richtet sie ihr Wort sogar direkt an die Betrüger: „Ihr kleinen Hackfressen habt wirklich versucht mein Konto zu hacken. Ich bin Gott sei Dank bei einer Bank, die das ganz schnell gemerkt hat.“ So haben die Betrüger also versucht Geld von ihrem Konto abzubuchen, haben es aber nicht geschafft. Ein Glück!