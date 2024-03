Danni Büchner meldet sich aus dem Krankenbett – „Weiß nicht, wann ich nach Hause darf“

Die Fans von Danni Büchner waren in großer Sorge: Die sonst so aktive Instagram-Persönlichkeit hat sich in letzter Zeit auffällig aus der Social-Media-Welt zurückgezogen.

Nun wurde der Grund für ihre Abstinenz klar: Danni Büchner befindet sich im Krankenhaus.

Danni Büchner liegt im Krankenhaus

In einer Story auf Instagram teilte die 46-Jährige ein Bild von sich selbst im Krankenbett. Dabei zeigt sich die Mutter von fünf an einen Tropf angeschlossen, und erklärte ihren Followern, dass sie für einige Zeit nicht aktiv sein werde, da die Ärzte entschieden hätten, sie müsse im Krankenhaus bleiben. „Ich weiß noch nicht genau, wann ich wieder nach Hause darf“, so Danni Büchner. Die genauen Umstände ihrer Einlieferung ließ sie dabei zunächst offen.

+++ Danni Büchner bricht mit „Goodbye Deutschland“! „Manchmal muss man Veränderungen angehen“ +++

Gegenüber RTL hat Daniela Büchner jedoch die Hintergründe ihres Krankenhausaufenthalts erläutert. Sie leidet unter einer verschleppten Blasenentzündung, die zu Fieber und weiteren Komplikationen führte. Dies hat zur Folge, dass sie sich noch zwei bis drei Tage in medizinischer Behandlung befinden muss, um die Infektion in ihrem Körper vollständig auszukurieren.

Danni Büchner bald wieder im TV

Trotz der aktuellen gesundheitlichen Herausforderungen gibt es auch positive Nachrichten für die Anhänger der TV-Persönlichkeit: Daniela Büchner wird bald in einem neuen TV-Format zu sehen sein. Nach ihrem Ausstieg bei „Goodbye Deutschland“ hat sie ihre Teilnahme an der Show „The 50“ bestätigt, wo 50 deutsche Reality-Stars um eine Gewinnsumme von 50.000 Euro konkurrieren. Allerdings spielt Büchner nicht für sich selbst, sondern für einen glücklichen Fan.

Zusammen mit anderen bekannten Gesichtern wie Thorsten Legat, Cora Schumacher und Paul Janke wird Daniela Büchner die Chance haben, sich nach ihrer Genesung wieder in das Rampenlicht zu begeben und ihre Fans mit neuen Unterhaltungsmomenten zu erfreuen.