Krankenhaus-Drama bei Danni Büchner! „Hänge immer noch am Tropf“

Gesundheitsupdate von Danni Büchner!

Seit ein paar Tagen ist „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit Danni Büchner in einer Klinik. Am Dienstag (5. März) ist sie in die Notaufnahme gefahren und seither im Krankenhaus. Nun gibt sie bei Instagram ein Gesundheitsupdate – und das sieht leider alles andere als gut aus.

Danni Büchner spricht über Diagnose

Am Dienstag gab es einen kurzen Schockmoment für die Fans von Danni Büchner. Nachdem sie sich seit Tagen krank gefühlt hat, musste sie in die Notaufnahme. „Nach einigen Stunden ärztlicher Untersuchung gibt es nun mehr oder weniger ein Ergebnis. Leider muss ich mich für heute mal zurückziehen, da sie mich hier im Krankenhaus definitiv behalten wollen“, schrieb sie kurze Zeit später via Instagram.

Laut RTL-Berichten sei eine verschleppte Blasenentzündung der Grund für ihr Unwohlsein und das andauernde Fieber. Nach ein paar Stunden der Stille meldet sich Danni Büchner dann doch wieder bei ihren Instagram-Followern. Und gibt ein ernüchterndes Update aus der Klinik.

In einer Instagramstory erzählt Danni Büchner am Donnerstagmorgen (7. März) wie es ihr aktuell geht. „Guten Morgen ihr Lieben. Wie ihr seht, sehe ich bisschen schwierig aus. Ich hänge hier immer noch am Tropf und darf auch noch nicht nach Hause. Als ich vorgestern in die Notaufnahme kam, hatte ich eine Entzündung im Urin und im Blut. Das ist alles in die rechte Niere rübergegangen.“

Doch wann ist der Krankenhaus-Horror endlich vorbei? „Ich darf erst nach Hause, wenn ich zwei Tage kein Fieber mehr habe. Danke für die ganzen Besserungswünsche!“, sagt die 46-Jährige mit kratziger Stimme. Bleibt abzuwarten, wann sie wieder zu ihren Kindern zurückkehren darf.