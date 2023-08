Danni Büchner wird öffentlich von Fan gedisst – ihre Reaktion ist eindeutig

Was musste Danni Büchner im „Dschungelcamp“ schon alles für fiese Kritik ihrer Mitstreiter ertragen… Die Teilnehmerin von 2020 war hart im Nehmen, zog ihr Ding eisern durch und schaffte es am Ende sogar auf den dritten Platz. Keine Frage: Danni Büchner weiß mittlerweile, wie sie Kritiker zu nehmen hat.

Das beweist sie nun einmal mehr auf ihrem Social-Media-Kanal, wo sie von einem Fan unschön angegangen wird.

Danni Büchner reagiert nach Fan-Diss

Was dieser ihr am Sonntag (13. August) vorwirft: Danni hätte in einem Bekleidungsgeschäft nicht zurück gegrüßt, als besagter Fan ihr ein „Hallo“ zurief. Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin verteidigt sich zunächst in ihrer Instagram-Story, erklärt, sie sei in Gedanken gewesen und habe den Fan nicht gesehen oder gehört.

Doch der glaubt ihr das nicht wirklich. Wirft Danni anschließend sogar vor, sie hätte es auch netter öffentlich erklären können.

Die Fünffach-Mutter hat deshalb aus der Sache jetzt etwas mitgenommen und schreibt nach dem ganzen Hin und Her: „Am Ende des Tages kommt man zur Erkenntnis: Egal, was man macht, irgendeiner findet es immer scheiße.“

Danni Büchner: Kryptische Worte

Am nächsten Tag legt Danni Büchner noch ein aus dem Netz gezogenes Zitat hinterher: „Ich gönne jedem das Zehnfache, was er mir wünscht. Für manche ist das ein Segen, für andere ein Fluch.“

Ob die Worte nun genau dem Fan, der sich zuvor aufgeregt hatte, gelten oder einfach nur so zum Nachdenken anregen sollen, bleibt wohl Danni Büchners Geheimnis.