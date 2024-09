„Dschungelcamp“-Star Danni Büchner appelliert an Fans: „Ganz wichtig“

Die Auswanderer-Doku „Goodbye Deutschland“ machte sie bekannt, spätestens seit ihrer diesjährigen Teilnahme am Legenden-„Dschungelcamp“ ist ihr Name in aller Munde. Die Rede ist von Danni Büchner, die anlässlich der Jubiläumsstaffel der RTL-Show einmal mehr ihren Kampfgeist im Fernsehen unter Beweis stellte. Denn die 46-Jährige musste bereits einen harten Schicksalsschlag in ihrem Leben hinnehmen: Ehemann und TV-Star Jens Büchner verstarb im Alter von 49 Jahren an Lungenkrebs.

Bald jährt sich sein Todestag zum sechsten Mal – vor allem seine Krankheit spielt bei Danni Büchner noch immer eine große Rolle.

„Dschungelcamp“-Star wird deutlich

Wenn man einen geliebten Menschen an solch eine fiese Krankheit wie Krebs verliert, ist die eigene Angst auch zu erkranken größer denn je. Umso wichtiger ist es für Danni Büchner, regelmäßig Arzttermine wahrzunehmen. Um ihre Fans dabei stets auf dem Laufenden zu halten, teilt sie ihr Leben nicht nur vor den Kameras, sondern auch auf Social Media.

Stolze 351.000 Follower nehmen am Leben der Wahl-Mallorquinerin teil und verfolgen neben den Höhen auch die Tiefen Büchners. So wendet sie sich nun mit einer wichtigen Botschaft an ihre Anhänger.

„Dschungelcamp“-Star teilt wichtige Nachricht

Denn Danni Büchner nimmt ihre Gesundheit ernst und erzählt von einem Frauenarzt-Besuch. „Regelmäßige Kontrollen finde ich wahnsinnig wichtig“, betont die 46-Jährige in ihrer Story und erklärt: „In drei Monaten machen wir Krebsvorsorge und so. Ich mache das ja immer regelmäßig, weil ich einfach wissen will: Was ist mit meinem Körper los“, erzählt sie weiter.

+++Sam Dylan privat: Wegen Trennung von Rafi Rachek musste er den Kinderwunsch aufgeben+++

Dabei geht es ihr auch um alltägliche Probleme und Herausforderungen, die auf alle Frauen einmal zukommen. So ist es ihr auch wichtig zu erfahren: „Bin ich schon in den Wechseljahren – oder nicht? Bin ich in der Menopause? Wie sind meine Hormone, wie ist mein Körper. Das ist ganz, ganz wichtig“, erklärt sie weiter. Regelmäßige Arzttermine sind trotz vollgepacktem Terminkalender für die Fünffach-Mutter unabdingbar.

Übrigens: Ab dem 25. September kehrt Danni Büchner mit ihrem eigenen Reality-TV-Format „Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen“ auf die Bildschirme zurück. Den Sendeplatz ergatterte der „Dschungelcamp“-Star mittwochs um 21:15 Uhr bei RTL2.