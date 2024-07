Danni Büchner: Krankenhaus-Drama! Tochter Jada braucht Spezialisten

Große Sorge bei Danni Büchner und ihrer Familie! Ihre Tochter Jada musste nach längerem Unwohlsein ins Krankenhaus eingeliefert werden. Auf Instagram hält die Wahl-Mallorquinerin ihre Fans auf dem Laufenden. Anscheinend ist die Lage ernst. Wie die 46-Jährige berichtet, muss ihre Tochter sogar von einem Spezialisten untersucht werden. Was ist da los?

Danni Büchner meldet sich aus dem Krankenhaus

In der Nacht von Dienstag und Mittwoch meldete sich Danni Büchner auf Instagram bei ihrer Community. Dabei hat die Auswanderin keine guten Neuigkeiten für sie. Auf dem Bild sieht man den Arm ihrer Tochter Jada, der mit einer Infusion versehen ist. Dazu schreibt die fünffache Mutter: „1.22 Uhr: Wenn deine Tochter im Krankenhaus bleiben muss.“

Am nächsten Morgen gibt die 46-Jährige mehr Details zu den Geschehnissen preis. „Leute, ich habe so wenig geschlafen. Ich habe wenig geschlafen, weil es meiner Tochter nicht gut geht”, beginnt sie die Instagramstory. Wie es scheint, ging es Jada seit Tagen nicht gut, sodass sie nun in einer Klinik behandelt werden muss. Und es kommt noch dicker.

Danni Büchner: „Man macht sich wirklich Sorgen“

Was genau mit Jada los ist, verrät die ehemalige „Dschungelcamp“-Teilnehmerin nicht. Sie möchte ihrer Tochter die Chance geben, sich selbst dazu zu äußern. Was sie allerdings mit ihren rund 338.000 Followern teilt, ist der Fakt, dass die 20-Jährige wohl von einem Spezialisten untersucht wird.

Für Danni Büchner ist die Situation natürlich alles andere als einfach. „Es ist halt egal, wie alt die Kinder sind, man macht sich wirklich große Sorgen“, sagt sie in ihrer Instagramstory. Bleibt zu hoffen, dass es Jada schon bald wieder besser geht und sie wieder nach Hause gehen kann.