Es werden aktuell Rekord-Temperaturen auf Mallorca gemessen, die selbst das Entspannen am Strand anstrengend machen. Über 40 Grad heiß ist es dieser Tage im Urlaubsparadies und nicht nur die Touristen schwitzen, sondern auch die, die bereits vor vielen Jahren ihr Leben von Deutschland hierher verlegt haben. Begleitet von der Vox-Show „Goodbye Deutschland“ bestreiten Danni Büchner, Caro und Andreas Robens, Steff Jerkel und Peggy Jerofke und noch einige andere Auswanderer hier ihren Alltag.

Der muss auch dann weiter laufen, wenn der Hitze-Hammer einschlägt. Auf Nachfrage von DER WESTEN erzählen die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheiten Danni Büchner und Caro Robens jetzt davon, wie sie mit den hohen Temperaturen umgehen und welche Veränderungen das Wetter mit sich bringt.

„Goodbye Deutschland“-Stars schwitzen auf Mallorca

„Die hohen Temperaturen gerade bei uns hier auf Mallorca, machen uns viel zu schaffen, aber ich habe für mich und meine Kinder einfach den Dreh gefunden, dass wir vormittags nur ein bisschen rausgehen und nachmittags, so von 13 bis 16 Uhr, immer im Haus sind. Weil selbst mit Pool, wo wir es gut drin aushalten, ist es zu heiß“, erzählt Danni Büchner.

Auch die Robens haben einen Pool, den sie jetzt besonders gerne in Anspruch nehmen. „Wir haben uns in den letzten Jahren daran gewöhnt, solch hohe Temperaturen zu haben. Wir wechseln dann häufiger mal die Kleidung, wenn wir durchgeschwitzt sind. Das gehört zum Alltag hier auf Mallorca einfach dazu. Zu Hause haben wir keine Klimaanlage und helfen uns mit Ventilatoren aus, um etwas für Abkühlung zu Sorgen. Ansonsten wenn wir dann zu Hause sind, springen wir auch liebend gerne in den Pool“, heißt es von Caro.

Danni Büchner lebt mit ihren fünf Kindern auf Mallorca. Foto: imago images/Chris Emil Janßen

Die Robens führen kostenlose Trinkmöglichkeit ein

Statt wie Dieter Bohlen in der Mittagshitze joggen zu gehen, achtet Danni tagsüber auf Entspannung und geht vor allem abends raus. Während die Mehrfach-Mama schon das Gefühl hat, „dass viele Touristen auch über die Hitze stöhnen“, berichtet Caro: „Die Freude bei den Touristen und Urlaubern ist groß, sie lieben den Flair am Strand zu sein, ins Wasser zu gehen und sich bei den Temperaturen abzukühlen.“

Caro und Andreas Robens führen ein Fitnessstudio auf der Balearen-Insel. Foto: IMAGO/nicepix.world

Für ihre Mitarbeiter und Kundschaft haben die Robens mit Blick aufs Thermometer extra einen kostenlosen Trinkbrunnen im Studio installiert, „damit sie ihre Getränke nicht selber mitbringen müssen und so viel Wasser trinken können. Keiner soll dehydriert im Studio trainieren.“

Danni Büchner achtet bei Hitzewelle besonders auf Kinder

Danni ist vor allem die Gesundheit ihrer Kinder wichtig: „So ist es, so sind wir es gewohnt. Trotzdem macht man sich natürlich Gedanken. Ich achte sehr darauf, dass meine Kinder genug trinken. Sie dürfen sehr viel mehr Wassereis essen als vorher. „

Bedenken, dass es ihnen in Zukunft einmal zu heiß werden könnte und sie deshalb ihren Umzug bereuen könnten, hat aber keine von beiden. „Diesen Punkt wird es nicht geben, an dem wir die Option ergreifen, um Mallorca den Rücken zukehren und nach Deutschland zurückkommen. Wir haben uns ein tolles Business hier auf Mallorca mit dem ‚Iron Gym‘ aufgebaut und würden lieber weiter schwitzen in der Zukunft, als das wir frieren müssen“, so Caro.

Und auch Danni ist der Meinung „die Hitze wäre für mich niemals ein Punkt zu sagen, ich verlasse Mallorca und kehre zurück nach Deutschland.“