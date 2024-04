Urlaub auf Mallorca: Touristen feiern Sänger – ER sieht IHM täuschend ähnlich

Wer einen Urlaub auf Mallorca gemacht hat, dem ist ER vielleicht schon einmal über den Weg gelaufen: „Playa Charlie“ mischt den Ballermann gehörig auf! Dabei sieht er einem waschechten Superstar zum Verwechseln ähnlich…

Ist er es wirklich? Wer seinen Urlaub auf Mallorca verbringt und dabei die Playa de Palma entlang flaniert, der reibt sich verwundert die Augen: DER sieht doch aus wie Charlie Sheen! Doch es ist nicht der US-Schauspieler, der dir da entgegenkommt.

„Playa Charlie“ posiert mit Jürgen Milski auf Mallorca

„Playa Charlie“ sieht dem „Two and a Half Men”-Star einfach zum Verwechseln ähnlich! Pedro Martinez, so „Playa Charlies“ bürgerlicher Name, hat sich als Sheen-Mime einen Namen gemacht – und lebt seinen Traum. Insgesamt „gefühlte 100 bis 200 Fotos“ mache er am Tag mit Touristen. Auch einige Ballermann-Stars kennen ihn bereits gut – und feiern „Playa Charlie“. Erst kürzlich teilte „Playa Charlie“ auf seinem Instagram-Account (rund 10.500 Follower) ein gemeinsames Video mit Schlager-Star Jürgen Milski.

Und auch Milski selbst postete ein Foto von sich und „Playa Charlie“ in den sozialen Netzwerken. „Wahnsinn… Da treffe ich tatsächlich Charlie Sheen auf Malle!“ Gegenüber unserer Redaktion erklärt „Playa Charlie“, wie das Aufeinandertreffen zustande kam: „Den Jürgen habe ich vor einem Hotel getroffen und dann haben wir ein Foto gemacht.“

„Playa Charlie“ sieht US-Star Charlie Sheen zum Verwechseln ähnlich. Foto: DER WESTEN/Niklas Scheuble

„Das ist so ein dufter Typ“

Einen Tag später trafen die beiden erneut aufeinander. Dieses Mal in einer Hotel-Bar, wie „Playa Charlie“ weiterhin erzählt. „Der Jürgen ist wirklich ein total sympathischer Typ. Ich hatte anfangs immer das Gefühl gehabt, dass der ein bisschen arrogant ist, aber das ist so ein dufter Typ.“

Mit Hits wie „Großer Bruder“ oder „Heute fährt die 18 bis nach Istanbul“ erlangte Milski große Berühmtheit – und auch „Playa Charlie“ will am Ballermann so richtig durchstarten, brachte bereits Party-Songs heraus. Einer seiner Hits trägt den Namen „MILF vor Elf“.

Mallorca-Sänger plant die nächsten Songs

Und auch sein neuster Song steht unmittelbar in den Startlöchern, wie der Sheen-Doppelgänger verrät. „Dieses Jahr habe ich noch ein paar richtig geile Songs am Start und einen echten Ohrwurm, der bald erscheinen wird.“ Na, da dürfen sich Mallorca-Fans auf etwas gefasst machen…