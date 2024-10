Mallorca: Trend-Cocktail am Ballermann im Test – Urteil ist eindeutig

Klassiker wie „Wodka-Kirsche“, Bier oder „Wodka-Lemon“ gehen in den Partylocations am Ballermann auf Mallorca wie Megapark, Bierkönig oder Bamboleo zu Hauf über die Theke. Nun sorgt ein ganz anderes Getränk in Mallorcas Schinkenstraße für Aufsehen (wir berichteten).

Bei dem neuen Cocktail, der in manchen Kreisen bereits als Mallorcas Kult-Drink des Jahres gilt, handelt es sich um einen Mojito – der trotzdem ganz anders ist als das Original mit weißem Rum, Rohrzucker und Limetten. Unsere Mallorca-Reporterin hat den auf den ersten Blick außergewöhnlichen Cocktail getestet. Wie der etwas andere Mojito schmeckt, liest du hier.

Mallorca: „Mojito-Jäger“ trendet am Ballermann

Der Cocktail, der an Mallorcas Ballermann gerade trendet, trägt den Namen „Mojito-Jäger“. Da wird der ein oder die andere sich sicherlich schon denken können, dass die alkoholische Komponente keineswegs weißer Rum ist, sondern Jägermeister. Das Ganze wird dann auch nicht wie das Original mit Limettensaft, Rohrzucker und Soda kredenzt, sondern mit Erdbeersaft und Soda. Das einzige, was den Mojito-Jäger noch an einen Mojito erinnert, ist der kleine Stängel Minze. Optisch hat das ganze mit dem kubanischen Original nichts gemeinsam.

Den außergewöhnlichen Drink ergatterte ich übrigens im Bamboleo für 7,50 Euro. Ein solider Preis, wie ich finde. Bei uns in Deutschland zahlt man für das Original schon einmal um die neun Euro. Und wie schmeckt nun der Trend-Cocktail? Nunja, der erste Schluck überraschte mich tatsächlich sehr.

Der „Mojito-Jäger“ trendet am Ballermann von Mallorca. Ich habe ihn getestet und bereits der erste Schluck überraschte mich. Foto: Vanessa Schubert

Denn der Mojito-Jäger war im ersten Moment deutlich saurer, als ich angenommen hatte. Nach mehreren Schlücken setzte sich aber vor allem der süße Erdbeer-Geschmack durch – für mich schon beinah zu süß. Was mich jedoch echt irritierte, waren die kleinen Fruchtstücke. Hierbei darf man sich keine knackigen Stücke wie bei frischen Erdbeeren vorstellen, sondern kann das Ganze eher mit eingekochten Früchten vergleichen. Irgendwie fing ich bei jedem Schluck des Mojitos deshalb unwillkürlich das Kauen an. Zusammen mit der Süße pappte mir dabei beinahe der Mund zusammen.

Ballermann-Trend-Cocktail ist mir zu süß

Den Jägermeister habe ich in dem Cocktail kaum bis gar nicht herausgeschmeckt. Ich muss aber dazu sagen, dass ich generell gerne Jägermeister trinke. Bei Menschen, die den Kräuterschnaps absolut nicht abkönnen, sieht das eventuell schon wieder ganz anders aus. Alles in allem würde ich sagen, dass der Drink durch seine Säure überrascht, die Süße aber definitiv überragt. Er ist dabei aber auch sehr fruchtig. Kommt wegen der Süße aber definitiv „schwerer“ daher wie das Original.

Ich fand ihn nur mittelmäßig, weil er für mich zu süß ist. Meine Lieblingscocktails beziehungsweise Aperitifs gehen aber auch eher in die herbe, blumige Richtung wie Gin-Tonic, Martini Bianco oder Fiori. Wer Fan von Erdbeer-Daiquris ist oder generell auf süße Cocktails wie Pina Colada oder Tequila Sunrise steht, sollte den neuen Trend-Cocktail von Mallorcas Ballermann definitiv eine Chance geben.

Im Gegensatz zu einigen Aussagen, auch auf dem bei deutschen Mallorca-Urlaubern bekannten Onlineportal „Helmut bester Mann“, macht der Mojito-Jäger nicht schneller betrunken als ein normaler Mojito. Wie auch? Wie uns ein Mitarbeiter im Bamboleo erklärte, kommt genauso viel Jägermeister rein, wie im Original weißer Rum.