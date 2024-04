Aldi auf Mallorca: Von DIESEN Produkten kannst du in Deutschland nur träumen

Joghurt, Getränke, Brot: Bei Aldi bekommst du eigentlich alles, was du für den täglichen Bedarf so benötigst. Was Kunden oft nicht wissen: Aldi gibt es nicht nur in Deutschland. Auch auf Mallorca hat der Discounter einige Filialen. Und dort gibt es Produkte, die du so in Deutschland niemals bekommen würdest.

Unterschiedliche Länder, unterschiedliches Essen: Die Gewohnheiten, was die Nahrungsaufnahme betrifft, variieren von Land zu Land. Und so ist es nicht verwunderlich, dass du in den Aldi-Filialen auf Mallorca teilweise ein anderes Sortiment als in Deutschland vorfindest. Unsere Redaktion hat sich in einem Aldi auf der Lieblings-Insel der Deutschen mal umgesehen.

Aldi auf Mallorca hat anderes Angebot

Wer in das Fischregal bei Aldi auf Mallorca schaut, dem fällt sofort „Pata de Pulpo“ ins Auge. Noch nie gehört? Es handelt sich dabei um Oktopusbein! Die Spanier lieben Meeresfrüchte. Und so ist es wenig verwunderlich, dass auch das Thunfisch-Regal bei dem Discounter auf der spanischen Insel reichhaltig gefüllt ist. Es gibt unterschiedliche Sorten, noch dazu gibt es die Dosen in verschiedenen abgepackten Mengen. In deutschen Aldi-Discountern suchst du nach solch einer Thunfisch-Auswahl, geschweige denn Oktopusbeinen, vergeblich.

Und auch, wer auf deftiges Fleisch oder Wurst steht, wird bei Aldi auf Mallorca nicht enttäuscht. Anders als bei uns gibt es dort abgepackte Mortadella am Stück in 700 Gramm XXL-Größe. Für Wurstliebhaber ein gefundenes Fressen. Ebenfalls ein passendes Produkt für Fleischliebhaber, welches es so in Deutschland nicht gibt: „Croquetas Fritas de Cocido“ – gebratenen Kroketten. Und diese sind dazu mit Schinken gefüllt.

DAS ist typisch für Mallorca und gibt es auch bei Aldi

Und auch bei den süßen Produkten werden Aldi-Kunden auf Mallorca einige Artikel vorfinden, die sie in deutschen Regalen vergeblich suchen. Ensaimadas sind eine typisch mallorquinische Süßigkeit. Es handelt sich dabei um schneckenförmige Kuchen, hergestellt aus Mehl, Zucker, Hefe, Eier und Schweineschmalz oder „saim“. Außerdem wird bei Aldi das Toastbrot auch ohne Rand angeboten. In deutschen Supermärkten ist das wohl eher eine Seltenheit.