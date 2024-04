Mit Caro und Andreas Robens zum Beachbody: „Das Gewicht nimmt meine 6-jährige Schwester“

Sommer, Sonne, Strandfigur. Die ersten Sonnenstrahlen trauen sich so langsam wieder hinter den Wolken hervor, und auch auf Mallorca wird das Wetter passend zu den Openings der großen Discotheken rund um die Playa de Palma deutlich besser. Doch wer in wenigen Wochen, wenn es auf der Lieblingsinsel der Deutschen richtig heiß wird, auch am Beach eine gute Figur machen will, sollte am besten jetzt schon mit dem richtigen Fitnessprogramm beginnen. Und wer könnte da besser helfen, als die „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens. Die beiden betreiben ihr Fitnessstudio, das „Iron Gym“ direkt an der Playa de Palma. Wir haben uns zum Probetraining getroffen.

Es gebe nun zwei Möglichkeiten, grinst Andreas Robens beim Kennenlernen. Wir könnten ein nachhaltiges Training absolvieren, oder er würde mich so hart rannehmen, dass ich am nächsten Tag „nicht mehr aus dem Bett steigen“ könne. Irgendwie glaube ich trotz seines Lächelns, dass er das absolut ernst meint, also besser Variante número uno, wie der Spanier zu sagen pflegt.

Caro und Andreas Robens machen mich fit für den Strand

Jedes Gerät stellten mir Caro und Andreas vor, offenbarten dabei mehr oder weniger dramatische Schwächen beim Zählen, was zur Folge hatte, dass aus den geplanten 15 Wiederholungen gerne auch mal 25 wurden, und hätten es mit Sprüchen wie „Du kannst noch reden, also ist es zu leicht“ oder „Das ist eigentlich das Gewicht, das meine sechsjährige Schwester nimmt“ auch geschafft, Jan Ullrich über die Pyrenäen zu prügeln.

Andreas Robens trainiert unseren Reporter Dominik Göttker. Foto: Niklas Scheuble

Dennoch, aufgeben war nicht. Egal ob Oberkörper, Arme oder Beine – alle Geräte wurden einmal ausprobiert. Und am Ende glaube ich, fast ein wenig Überraschung ob der gezeigten Leistung in den Stimmen von Caro und Andreas Robens zu hören. Vielleicht war es aber auch nur die Erschöpfung, die meine Wahrnehmung trübte.

Überraschend für mich jedoch: Der Muskelkater am nächsten Tag blieb nahezu vollständig aus. Dafür aber kam er zwei Tage später. Und ein paar Tipps hatte Andreas Robens noch an alle, die bis zum Sommer ein paar Pfund ab und ein paar Muskeln zulegen wollen: „Zucker lassen wir jetzt mal weg und essen dafür Eiweißriegel. Du brauchst unwahrscheinlich viel Vitamin B, um den Zucker zu verwerten. Das ist natürlich scheiße. Das Vitamin B brauchst du zum Transport des Eiweiß in den Muskel.“

++ Jasmin Herren über ihre Tochter: „Es gab eine Zeit, wo sie sich für mich geschämt hat“ ++

Und: „Wenn du hart trainierst, kannst du fressen, was das Zeug hält. Nudeln, Eier, Quark, Kartoffeln, Spinat, Brokkoli bis zum abwinken, Reis und solche Sachen.“ Wichtig: Lieber Fisch, Geflügel und Rind als fettiges Schwein. Adieu, Schnitzel! Doch was tut man nicht alles, um am Strand gut auszuschauen.

Das „Iron Gym“ von Caro und Andreas Robens liegt in S’Arenal auf der Carrer Torrent 6. Alle Infos zu Öffnungszeiten und Preisen findest du hier.