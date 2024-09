Danni Büchner: Nach dem „Dschungelcamp“ ist sie kaum wiederzuerkennen

Es war einmal eine „Dschungelcamp“-Legende, die ihr eigenes Märchen schrieb – und es war kein gewöhnliches! RTL-Star Daniela Büchner hat sich nicht nur äußerlich verwandelt, sondern auch innerlich. Mit neuem Look, einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein und 20 Kilo weniger eroberte sie die Bühne des „Legenden“-Camps und bewies, dass sie mehr als nur eine Reality-TV-Teilnehmerin ist.

Nach ihrem zweiten Abenteuer im Dschungel, wo sie bis ins Halbfinale kam, gönnte sich Danni eine wohlverdiente Pause. Doch die Auszeit nutzte sie nicht nur zum Entspannen…

„Dschungelcamp“: Danni Büchner erstrahlt im neuem Glanz

In Deutschland angekommen, übergab sie sich in die fähigen Hände von Hair- und Make-up-Artistin Krissi van der Viven. Das Ergebnis? Ein umwerfend neuer Look, den sie stolz auf Instagram präsentierte. Mit schulterlangem Haar und einem frechen Seitenscheitel strahlt Danni im neuen Glanz.

Ihr Outfit – ein funkelndes Paillettenkleid – unterstreicht ihre neue Silhouette und ihre Frische. Doch das war nicht alles, was sie im Gepäck hatte: Eine kürzlich durchgeführte Brust-OP verlieh ihr zusätzlich ein neues Körpergefühl. „Ich habe meine Boobies erneuern lassen“, gab sie im „Dschungelcamp“ zu. „Im Nachhinein habe ich es bereut, dass ich es erst so spät gemacht habe“, verriet sie später „express.de“.

Ihre Fans auf Instagram sind begeistert und überschütten sie mit Komplimenten: „So, so hübsch! Von innen UND außen“, schreibt ein Follower. Ein weiterer Fan findet: „Deine Verwandlung ist einfach toll. Keiner von denen musste deinen schweren Weg gehen.“

Für Danni war es ein langer Weg voller Herausforderungen, darunter der Verlust ihrer beiden Ehemänner. Doch anstatt sich von der Trauer überwältigen zu lassen, hat sie sich neu erfunden. Dabei scheint die Transformation nicht nur äußerlich sichtbar, sondern auch in ihrer Ausstrahlung spürbar.