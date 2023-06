Daniela Katzenberger: Mama Iris wird deutlich – „Richtig hässlich“

Normalerweise war die Rollenverteilung im Hause Katzenberger immer gleich. Daniela Katzenberger war die berühmte Tochter und Mama Iris Klein stand ein wenig hintenan. Doch seit dem Trennungsdrama rund um sie, Peter Klein und Yvonne Woelke haben sich die Verhältnisse ein wenig gewandelt.

Plötzlich stand Iris Klein im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, während sich Daniela Katzenberger ein wenig in den Hintergrund zurückzog. Vielleicht keine schlechte Idee. Schließlich machte Klein nicht die allerbeste Figur. Tränen-Videos wechselten sich mit Wut-Postings ab. Nun scheint ein wenig Ruhe in die Geschichte gekommen zu sein.

Katzenberger-Mama Iris Klein wird deutlich

Doch so ganz möchte Iris Klein wohl auch nicht wieder ins zweite Glied rücken und so erfreute sie ihre Instagram-Fans mit einer Frage-Antwort-Runde. Unter anderem baten sie ihre Fans um ein Bild ihres „Arschgeweihs“. Klar, dass Iris da direkt lieferte. Wirklich begeistert ist sie von der Rose samt Tribal, die sich über ihre Po-Ritze schlängelt, aber nicht.

„Richtig hässlich. Auch das werde ich lasern lassen und über den Rücken kommt ein tolles Tattoo drauf. Crazy, oder?“ Ja, voll crazy. Und dabei soll es nicht bleiben. Auf die Frage, warum sie derzeit so viel an sich verändere, antwortet die Katzenberger-Mama: „Ich habe ganz einfach Bock darauf. Ich tue und lasse, was immer mir gefällt. Ich stehe nun an erster Stelle, und wenn ich morgen Lust habe, mir eine Glatze zu machen, dann mache ich es. Und wenn ich täglich Party machen will … Mache ich es? Ja! Ich habe einfach beschlossen, den Rest meines Lebens zu genießen und alles auszuprobieren. Ich muss niemandem etwas beweisen oder gefallen“, so die Reality-Darstellerin.

Piercings gehören aber anscheinend nicht mehr dazu. „Ich hatte nur mal ein Bauchnabel- und Intimpiercing. Beide rausgemacht, weil sie mich irgendwann genervt haben.“ Na dann. Gut zu wissen.