Daniela Katzenberger mit mysteriöser Ankündigung – „Bin so froh, wenn ich euch endlich davon erzählen darf“

TV-Star Daniela Katzenberger hat allen Grund zur Freude. Die Kult-Blondine macht eine große Ankündigung! Jetzt ist es offiziell.

Zusammen mit ihrem Mann Lucas Cordalis hat Daniela Katzenberger in den vergangenen Wochen eifrig an ihrer neuen Doku-Soap für RTL2 gearbeitet. Mit Erfolg: Denn nun steht endlich fest, wann die Sendung ausgestrahlt wird. Und nicht nur das...

Daniela Katzenberger hat eine geheimnisvolle Ankündigung gemacht. (Symbolbild) Foto: imago images/Eibner

Daniela Katzenberger macht es obendrein richtig spannend und kündigt bereits ein Mega-Highlight an.

Daniela Katzenberger packt aus: DIESE News gibts jetzt zur neuen Doku

Schon am 19. Mai wird sich die Mallorca-Auswanderin vor der Kamera wieder von ihrer besten und hoffentlich auch lustigsten Seite zeigen.

---------------------------------------

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015)

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

----------------------------------------

Dann startet ihre Sendung „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“.

„Sooo... In genau 4 Wochen gehts wieder los“, schreibt die Katze bei Instagram. RTL2 zeigt dann immer Doppelfolgen. „Abgesehen davon, dass ich mir wie immer für die neue Staffel das Ärschlein aufgerissen habe, hatten wir echt mega viel Spaß und ich kann euch jetzt schon verraten: Es gibt 2 richtig krasse Highlights…“ Dann macht es die TV-Blondine noch spannender, schreibt die kryptischen Zeilen:

„Wobei ich mir bei einem Highlight sicher bin, dass ihr das SO nicht erwartet hättet. Oh Gott, ich bin so froh, wenn ich euch endlich davon erzählen darf, ich bin so schlecht im Geheimhalten.“

Daniela Katzenberger: Fans haben DIESE Vermutung

Ihre Fans haben bereits eine Vermutung, was ihr Geheimnis sein könnte, von dem sie schon jetzt Andeutungen macht. Auf Instagram häufen sich die Kommentare zu einem Thema:

„Evtl. Schwanger“

„Ich Wette Sie ist schwanger“

„Daniela bekommt Nachwuchs“

„Und es sind 2 Überraschungen, also Zwillinge“

Ob Daniela Katzenberger wirklich schwanger ist wie von ihrer Fangemeinde vermutet, bleibt wohl vorerst noch ihr süßes Geheimnis. Zumindest bis zum Start ihrer neuer Doku.

----------------------------------------

Dass sie nach ihrer Tochter Sophia noch ein weiteres Kind mit Mann Lucas Cordalis will, hat sie schon des Öfteren öffentlich bekundet. Ein paar Wochen müssen sich ihre Fans jetzt also noch gedulden, bis Klarheit geschaffen wird.

Daniela Katzenberger lebt mit ihrem Mann Lucas Cordalis schon seit Jahren auf Mallorca. Foto: imago images/Jan Huebner

Daniela dazu: „Seid gespannt... 4 Wochen noch, dann geht's ab.“

----------------------

