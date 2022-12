Cathy Hummels: Du errätst nie, was bei ihr an Weihnachten auf den Tisch kommt

Für Cathy Hummels stehen demnächst große Veränderungen an. Nach der Scheidung von Mats Hummels stürzt sich die Moderatorin in einen ganz neuen Lebensabschnitt – und der beginnt direkt mit dem ersten Weihnachtsfest ohne den Fußballer.

Im Interview mit dieser Redaktion hat Cathy Hummels verraten, wie sie das Fest der Liebe ohne Mats verbringt. Dabei überrascht sie vor allem mit ihrem originellen Menü an Heiligabend. Von Traditionen fehlt hier jede Spur.

Cathy Hummels feiert Weihnachten 2022 weit weg von Mats

Zu Hause mag es Cathy Hummels in der Vorweihnachtszeit gerne kitschig. „Ich liebe es, mein Haus und meinen Garten weihnachtlich zu dekorieren. Ein paar leuchtende Rentiere im Garten, ein bunt geschmückter Adventskranz“, berichtet die 34-Jährige. Das Thema Inneneinrichtung liegt Cathy besonders am Herzen, weshalb sie im Frühjahr auch den Set-Designer Guido Heinz Frinken in der Jury der HGTV-Show „Haus des Jahres: Deutschland“ unterstützt.

In der Sendung bewertet Cathy die Einrichtung fremder Menschen. Bei der Gestaltung ihrer eigenen vier Wände lässt sich die Moderatorin jedoch nicht reinreden, wie sie gegenüber dieser Redaktion betont. Seit ihrer Trennung kann die Influencerin ihrer Kreativität komplett freien Lauf lassen. Und das wirkt sich auch auf die Planung des Weihnachtsfestes aus, wie sie verrät: „Weihnachten verbringen wir als Familie dieses Jahr im Ausland.“

Cathy Hummels serviert Sohn (4) Chicken Nuggets an Heiligabend

Gemeinsam mit Sohn Ludwig und ihren Eltern feiert Cathy das Fest der Liebe ausnahmsweise nicht zu Hause. Aus diesem Grund muss der Vierjährige dieses Jahr auch auf einen Weihnachtsbaum verzichten. Dafür liest ihm seine Mama jedoch jeden Wunsch von den Lippen, der das Essen an Heiligabend betrifft. „Bei uns gilt dieses Jahr die Devise: Jeder isst das, worauf er Lust hat. Bei meinem Sohn Ludwig sind das dann wahrscheinlich Chicken Nuggets und bei mir ein leckeres Stück Lachs mit Gemüse“, erzählt das Model.

Chicken Nuggets zu Weihnachten? Nicht gerade das typische Festessen – insbesondere im Hause Hummels. Denn: Cathy ernährt sich bereits seit Jahren überwiegend vegan und zuckerfrei. Für ihren Schatz scheint die Löwenmama jedoch immer wieder eine Ausnahme zu machen.

Die „Haus des Jahres: Deutschland“-Folgen mit Cathy Hummels werden am 16. Januar und 6. Februar um 20.15 Uhr bei HGTV ausgestrahlt.