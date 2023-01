Cathy Hummels teilt besonderen Silvester-Schnappschuss – Fans sind baff

Hinter Cathy Hummels liegt ein bewegtes Jahr 2022! Sie machte nicht nur die Trennung von Mats offiziell, auch die Scheidung ging über den Tisch.

Um das Jahr Revue passieren zu lassen und sich zu entspannen, packte sie die Koffer und flog nach Dubai. Dort verbrachte sie nicht nur Weihnachten mit Ludwig, sondern auch Silvester. Einen Schnappschuss ihres gemeinsamen Jahreswechsels teilte sie nun bei Instagram – und hinterließ damit mächtig Eindruck bei ihren Fans.

Cathy Hummels: Besonderer Jahreswechsel in Dubai

Denn Cathy Hummels hat den Jahreswechsel nicht nur mit Sohn Ludwig verbracht, sondern auch mit Mats. Das Foto zeigt, wie die drei gemeinsam in einem Restaurant sitzen. Ludwig strahlt lachend in die Kamera, auch Cathy und Mats wirken ausgeglichen und glücklich. „Eine Scheidung muss kein Ende sein“, schreibt die 34-Jährige zu dem Foto. Und ergänzt: „Besties for life für unseren Ludwig“.

Dass die Influencerin und der Fußballer auch weiterhin gemeinsam für den Sohn da sein wollen, schrieb Cathy Hummels bereits unter dem Foto der gemeinsamen Scheidung bei Instagram: „Wir hatten viele Ups and Downs, aber sind uns auch bewusst, dass es unserem Sohn und auch uns beiden besser geht, wenn wir respektvoll miteinander umgehen.“

Und genau das scheinen die beiden jetzt auch in die Tat umzusetzen und haben Ludwig ein Familien-Silvester ermöglicht. Eine Entscheidung, die bei den Fans für viel Bewunderung sorgt. „Genau das finde ich auch richtig bewundernswert und stark, dass ihr für euer gemeinsames Kind alles gebt“, kommentiert jemand. Und ein anderer Fan schreibt: „Zum Wohl des Kindes an einem Strang ziehen! Sehr geil!“