Evelyn Burdecki: Überraschende Worte zu ihrem Liebesleben – Fans können es nicht glauben

Normalerweise zeigt sich TV-Sternchen Evelyn Burdecki gut gelaunt und witzig in der Öffentlichkeit. Nachdem die Blondine klein als Kandidatin beim „Bachelor“ anfing, ging sie 2022 mit ihrer eigenen Dating-Show selbst auf die Suche nach ihrer großen Liebe.

Tatsächlich ist Evelyn Burdecki aber bis heute Single. Das beteuert sie zumindest und wehrt sich so gegen ein pikantes Gerücht der letzten Tage.

Evelyn Burdecki spricht über Liebesleben

Die Gerüchteküche kocht und RTL-Star Evelyn Burdecki ist mittendrin. Die 35-Jährige soll einen neuen Freund haben, wurde mit Bauunternehmer Andreas Schrobback in einem privaten Moment abgelichtet. Wie „Bild“ und weitere Medien berichten, sollen die beiden seit mehreren Monaten in einer Beziehung sein.

Mehrere Besuche bei Schrobback in Berlin, ein gemeinsamer Ibiza-Urlaub – Evelyn Burdecki und ihr angeblicher Freund haben laut den Berichten schon viel erlebt. Während sich einige Fans und Anhänger der Düsseldorferin sicher über die Liebes-Nachrichten freuen würden, scheint Evelyn Burdecki das anders zu sehen. Auf Instagram veröffentlichte sie noch am Mittwoch (8. Mai) ein ernstes Statement.

Evelyn Burdecki ungewohnt ernst

Kein schönes Foto, keine humorvollen Zeilen – der aktuelle Instagram-Beitrag beinhaltet einfach nur zwei Sätze vor dunkelrotem Hintergrund. „Aus aktuellem Anlass möchte ich Folgendes klarstellen: Ich bin Single!“, so die eindeutigen Zeilen. Auch in der Beschreibung zu ihrem Beitrag verliert die 35-Jährige keine weiteren Worte zu den Gerüchten um einen neuen Freund.

Dafür verlieren Fans und Freunde in den Kommentaren jede Menge Worte zu dem Beitrag. „Gott sei Dank. Sonst wäre unsere Tour auch ins Wasser gefallen… unsere Jagd“, schreibt etwa Cathy Hummels, Ex-Frau von BVB-Star Mats Hummels. „Hab mich schon erschrocken und bin vom Glauben abgefallen, als ich das gelesen habe“, spricht ein Fan wohl vielen aus der Seele. Eine Followerin scheint dagegen die Ansage von Evelyn Burdecki anzuzweifeln: „Es heißt ja, es ist immer auch ein Fünkchen Wahrheit daran. Es kann nicht ganz aus der Luft gegriffen sein.“

Was auch immer stimmen mag: Am Ende entscheidet Evelyn Burdecki, was sie mit der Öffentlichkeit wie teilen möchte.