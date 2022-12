Cathy Hummels: Erstes Weihnachten nach Scheidung – und das wird komplett anders

Strand statt Schnee! Hinter Cathy Hummels liegt ein bewegtes Jahr. Erst kürzlich ließ sie sich von Ex-Mann Mats Hummels scheiden. Und nutzt die „neu gewonnene Freiheit“, um mit alten Traditionen zu brechen. Auch Weihnachtstraditionen.

Statt wie sonst in der Familie Hummels üblich, wird Cathy Weihnachten dieses Jahr nicht in ihrer Heimat München verbringen. Stattdessen hat sie sich mit Sohn Ludwig auf nach Dubai gemacht.

Cathy Hummels und Sohn Ludwig im Sonnenparadies

Und das Mutter-Sohn-Gespann scheint sich dort sehr wohlzufühlen. Auf Instagram teilt die Moderatorin mehrere Bilder aus dem gemeinsamen Weihnachtsurlaub. Darauf zu sehen: ein lachender Ludwig, eine stolze Mama und zwei bunte Weihnachtspyjamas. Im Hintergrund das Luxus-Hotel „Burj al Arab“.

Dazu schreibt die Influencerin: „Wir feiern dieses Jahr komplett anders als sonst. In der Sonne, am Strand und ohne meine grosse Familie.“ Hummels verrät, dass sie und Sohn Ludwig sich das diesjährige Weihnachten auch genauso gewünscht haben.

Sie schickt ihren Fans ganz viel Liebe aus Dubai – und bekommt Tausende Herzen zurück.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zeit für sich wird die 34-Jährige in dem Urlaub auch haben. Denn: Sohn Ludwig hat sich gewünscht, in den Kids Club zu gehen. Und „Cooles“ zu machen, erklärt Hummels ihren Fans in einem früheren Posting.

Mehr zu Cathy Hummels:

Die junge Mutter stellt klar: „Natürlich verbringen wir auch unendlich viel Zeit. Aber es ist schön, dass er so gerne mit anderen Kindern spielt.“ Die respektlosen Kommentare häufen sich dennoch. Aber die allermeisten Fans wünschen ihr und Ludwig ein Frohes Fest – egal ob in Bayern oder in Dubai.