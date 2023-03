Cathy Hummels lässt den BH weg – „Nur noch Mitleid!“

Auf ihrem Instagram-Account zeigt sich Cathy Hummels nur zu gerne von ihrer sexy Seite: Ob im Bikini am Strand, mit weit geöffneter Bluse oder im engen Kleid – die Ex von BVB-Kicker Mats Hummels weiß einfach, wie sie sich perfekt in Szene setzt. Ihre Freizügigkeit kommt allerdings nicht bei allen ihrer rund 700.000 Follower so gut an…

Cathy Hummels steht mal wieder in der Kritik bei ihren Fans. Die 35-Jährige kassierte in der Vergangenheit einige Shitstorm. Erst kürzlich musste sie wegen eines Instagram-Beitrags ordentlich negative Kommentare einstecken. Doch davon lässt sich die Influencerin nicht entmutigen. Sie postete jetzt erneut einen ziemlich gewagten Schnappschuss.

Cathy Hummels feiert den Weltfrauentag mit einem besonderen Foto

Anlässlich des Weltfrauentags, welcher am 8. März gefeiert wird, postete Cathy Hummels ein Foto von sich, das sie mit weit geöffneter Sweatshirt-Jacke zeigt – und darunter trägt sie nichts! Doch die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin will nicht bloß mit Sexyness punkten – und deswegen hat sie auch noch ein paar ermutigende Worte für ihre Followerinnen übrig.

„Happy Weltfrauentag – ich bin eine Frau, ich bin genug, ich bin toll, mögt euch. Ich stehe und lebe Frauenpower, aber immer mit dem Prinzip, dass ich auch das männliche Geschlecht schätze (ihr wisst, was ich meine). In unserer Gesellschaft fehlt es nicht nur an geschlechterspezifischer Gleichberechtigung, sondern an vielen Stellen herrscht Verbesserungsbedarf in Bezug auf Chancengleichheit“, schreibt sie unter dem Beitrag.

Cathy Hummels bekommt Kritik und Komplimente

„Wir Frauen sollten generell mehr miteinander arbeiten, uns unterstützen und dieses Konkurrenzdenken beiseite legen“, heißt es weiterhin. Eigentlich doch ganz nette Worte, die Cathy da auf ihrem Account teilte, oder? Ihre Fans finden allerdings: Das Bild passt nicht zur Message! „Nur noch Mitleid!“, „Wie kann man sich als Mutter öffentlich so zeigen?“ und „Immer schön was zeigen. Von Frauenpower reden, während man sich hier auf Insta entblättert. Hmmm, überzeugt mich total“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.

Doch einige feiern Cathy auch für ihre Message und das Foto: „Sie kann sich doch zeigen, wie sie will“ und „Ja, wir Frauen sollten mal anfangen untereinander besser miteinander umzugehen, dann käme der Rest sicher auch“, schreiben zwei ihrer Anhänger. Das würde Cathy Hummels mit Sicherheit so unterschreiben.