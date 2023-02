Fans gehen auf Cathy Hummels los: „Das Allerletzte“

Mega-Wut bei den Fans von Cathy Hummels! Auf ihrem Instagram-Account teilte die Ex von Fußballer Mats Hummels einen Bikini-Schnappschuss. In den Kommentaren unter dem Post ließen einige ihrer Anhänger ihren negativen Gedanken freien Lauf.

Einiges los im Leben von Cathy Hummels: Erst kürzlich ließ sich die 35-Jährige von BVB-Kicker Mats Hummels scheiden. Zusammen mit ihrem kleinen Sohn Ludwig und Hündin Moon baute sich die Moderatorin ein neues Leben als Single-Mum auf. Doch den Vierbeiner musste die Influencerin (704.000 Follower) inzwischen abgeben. Der Grund: Moon soll ihren Sohn gebissen haben (Wir berichteten). Nicht erst seit diesem Vorfall steht Cathy Hummels in der Kritik.

Cathy Hummels meldet sich nach Dreharbeiten

Immer wieder kassiert sie Negativ-Kommentare auf Instagram. Und auch unter ihrem neuesten Post hangelte es heftige Kritik. Die Moderatorin meldete sich nach den Dreh-Arbeiten zu „Kampf der Realitystars“ via Social Media mit einem Bikini-Schnappschuss bei ihren Fans.

„Nach zwei Monaten geht es zurück nach Hause. Morgen früh geht es los. Ehrlich gesagt, hab ich gemischte Gefühle. Am 19. Dezember 2022, dem Tag meiner Scheidung, sind wir aufgebrochen. Jetzt startet in Deutschland wieder meine Realität mit viel Bürokratie und Neuanfängen. Ich mag Unsicherheiten nicht so gern. Sie machen mir Angst“, schreibt sie zu dem Beitrag dazu.

Cathy Hummels: Fans völlig aufgebracht

„Ich freue mich auf die Zukunft, aber gleichzeitig sind da sehr viele Zweifel in mir. Schaff ich alles so, wie ich es mir wünsche? Ich weiß es nicht… deshalb war ich die letzten Tage auch irgendwie betrübt. Aber wisst ihr, was ich weiß? Meine Reise ist zu Ende. Denn alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Wie immer gibt es noch einen Cathy-Witz am Ende meiner Caption, meiner Zeilen und Gedanken.“

Bei vielen Fans lösten diese ehrlichen Worte große Wut aus. „Das Allerletzte“ und „vielleicht einfach mal jeden Tag acht Stunden arbeiten gehen, dann Kind und Haushalt. Die Luxusprobleme möchten manche haben“ und „Hund abgegeben und Kind seit Wochen!!! nicht gesehen und du hast gemischte Gefühle beim Gedanken heimzukommen??? Verstehe ich nicht, niemals hätte ich mich so viele Wochen von meinem kleinen Kind getrennt“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte.

Cathy Hummels bekommt auch liebe Worte

Doch einige Fans sprechen Cathy Hummels auch Mut zu: „Du wirst es alles sehr gut schaffen, davon bin ich überzeugt. Wer so viel Gemeinheiten, die hier ständig gepostet werden, ertragen muss, der schafft alles!“, schreibt einer ihrer Fans beispielsweise. „Bist zauberhaft“, heißt es von einem weiteren Anhänger.