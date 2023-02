Cathy Hummels gibt Hündin Moon ab: Grund ist ein schrecklicher Zwischenfall

Lange war über dieses Thema gerätselt worden. Wo ist eigentlich Moon? Immer wieder hatte Ex-Spielergattin Cathy Hummels die niedliche Hündin in ihren Instagramstories und -Bildern gezeigt. Plötzlich war jedoch gar nichts mehr von dem flauschigen Vierbeiner zu sehen.

Schnell kamen Vorwürfe auf. Sie habe den Hund nur angeschafft, um neue Motive für Social Media zu haben, warfen ihr Fans vor. Nun ist klar: Cathy Hummels musste sich schweren Herzens von Moon trennen. Der Grund dafür: Sohn Ludwig.

Cathy Hummels musste Moon abgeben

„Es kam zu einem unschönen Vorfall zwischen Ludwig und Moon. Es ist davor schon öfter mal zu Reibereien zwischen meinem damals noch 4-jährigen Sohn und unserer 1-jährigen Moon gekommen. Im September 2022 war es dann kein Schnappen, Zwicken und kein Knurren nach Ludwig mehr, sondern ein fester, blutiger Biss“, beschreibt die 35-Jährige den Vorfall, der zu der Entscheidung führte.

Hummels weiter: „Lange habe ich überlegt, was ich machen soll. Auch wie ich als Mutter mit der Angst meines Kindes umgehen soll. Natürlich habe ich mir auch selbst enorme Vorwürfe gemacht, dass Ludwig traumatisiert war. Er sagte mir: ‚Mama, die Moon soll weggehen. Ich hab Angst vor ihr. Sie tut mir immer weh.‘ Dieses Thema ist sehr ernst. Ludwig war verletzt und hatte enorme Panik. Ich musste dann eine herzzerreißende Konsequenz ziehen: Ein neues Zuhause für Moon finden, ohne kleine Kinder.“

Sie habe sich vor der endgültigen Abgabe sogar therapeutischen Rat eingeholt, so die Ex von BVB-Star Mats Hummels. „Mein Sohn ist für mich das Wichtigste in meinem Leben. Die letzten Jahre waren hart. Ludwig und ich waren viel alleine, er musste viel auf seinen Papa verzichten, auf eine glückliche Mama. Auf eine intakte Familie. Auf Konstanten. Ich hatte große Angst um seine Psyche, seine Seele und dachte, dass ich durch diese schwierigen belastenden privaten Umstände mit einem weiteren Familienmitglied, die Inkonstanz unserer damaligen Lebenssituation ausgleichen kann. Tiere sind die besten Freunde des Menschen. Ich wünschte, dass es mit uns Dreien funktioniert hätte. Mir fehlt Moon sehr“, so die Influencerin, die auch bei „Kampf der Realitystars“ zu sehen ist. Moon sei nun bei einem engen Vertrauten ohne kleine Kinder untergebracht, verrät Cathy.