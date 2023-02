Cathy Hummels: Nach Scheidung von Mats – Ex-Spielerfrau gönnt sich Villa für über 14 Millionen Euro

Das Ende einer langjährigen Ehe ist nie einfach. In den vergangenen Monaten hat Cathy Hummels mehrfach betont, dass sie das Liebes-Aus mit Profifußballer Mats Hummels noch nicht verarbeitet habe. Erst nach der Scheidung zieht die Moderatorin den endgültigen Schlussstrich.

Wie schon in der RTL2-Doku „Cathy Hummels – Alles auf Anfang“ angekündigt, hat sich die 35-Jährige nach der Trennung auf die Suche nach einem neuen Zuhause gemacht. In der gemeinsamen Münchner Villa würden „zu viele negative Erinnerungen“ stecken. Nun soll Cathy fündig geworden sein.

Cathy Hummels investiert Abfindung in Millionen-Villa

Ähnlich wie bei ihrem Modegeschmack scheint Cathy Hummels die glänzenden und funkelnden Dinge anzuziehen. Ihr neues Haus fällt deshalb auch ins Luxussegment. Stolze 14,5 Millionen Euro soll die Villa, in der die Ex-Spielerfrau mit Sohnemann Ludwig einzieht, laut „Bild“ wert sein.

Woher die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin so viel Geld hat? Bei der Scheidung von BVB-Kicker Mats Hummels ist für seine Ex eine beachtliche Abfindungssumme herausgesprungen. Das Vermögen in Millionenhöhe hat die Influencerin in eine 485 Quadratmeter große Immobilie in München investiert.

Cathy Hummels zieht mit Sohn Ludwig in Mehrfamilienhaus

Fast 500 Quadratmeter Wohnraum sind jedoch selbst einer Cathy Hummels zu groß, weshalb sie das Mehrfamilienhaus teilweise untervermieten möchte. Gegenüber „Bild“ erklärt sie: „Ich habe ein schönes Mehrfamilienhaus für meinen Sohn und mich gefunden. Wir werden im Frühling umziehen. Zwei Wohnungen werde ich vermieten.“ Ihre Altersvorsorge wäre damit wohl gesichert.

Mats und Cathy Hummels sind von 2007 bis 2022 liiert gewesen. Ihre Ehe hat sieben Jahre gehalten, bevor im vergangenen Dezember die Scheidung eingereicht worden ist. Seitdem pendelt ihr gemeinsamer Sohn zwischen Papas Wahlheimat Dortmund und Mamas Zuhause in München.