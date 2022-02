Cathy Hummels: Als sie über IHN spricht, wird sie ganz emotional – „Kann's kaum erwarten“

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Cathy Hummels ist für die Produktion von „Kampf der Realitystars“ nach Thailand gereist. Tausende Kilometer von ihren Liebsten getrennt, wird die Moderatorin am Freitagabend (4. Februar) ganz emotional.

In ihrer Instagram-Story schüttet Cathy Hummels ihren Fans ihr Herz aus.

Cathy Hummels ist ganz vernarrt in ihren Sohn Ludwig

Cathy Hummels hat aus der Ehe mit ihrem Mann Mats Hummels den gemeinsamen Sohn Ludwig. Der Vierjährige ist der ganze Stolz seiner berühmten Mutter. Die Trennung von ihrem „Lumpi“, wie sie ihn nennt, macht Cathy Hummels sehr zu schaffen.

--------------------

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Um Mats und Cathy gibt es immer wieder Gerüchte um eine Trennung und Scheidung

--------------------

Wie sie in der Vergangenheit auf Social Media zeigte, telefoniert sie in ihrer freien Zeit regelmäßig mit ihrem kleinen Schatz und organisierte ihm aus der Ferne sogar eine Geburtstagsfeier, die in ihrer Abwesenheit stattfand.

Cathy Hummels kann es kaum abwarten ihren Sohn wiederzusehen

Auf Instagram zeigt sich die 34-Jährige ganz emotional und erzählt, dass sie schon bald wieder zurück nach Deutschland fliegen kann. Sie schwärmt: „Dann geht mein Abenteuer weiter und ich sehe meinen kleinen Lumpi wieder. Ich freue mich so sehr“.

Cathy Hummels zeigt sich in ihrer Drehpause in Thailand ganz emotional. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Future Image

Vor Kurzem hatte die Influencerin ein Foto mit ihrem Sohn gepostet und sorgte damit für Furore bei Social-Media. Hier erfährst du, warum sich ihre Follower so aufregten.

Cathy Hummels kann Rückkehr nach Deutschland kaum erwarten

Für Cathy Hummels heißt es demnächst also den Bikini-Content einstellen und als Vollzeit-Mutter wieder für ihren kleinen Ludwig da sein.

--------------------

Dass ihr dieser Wechsel nicht schwer fällt und sie vermutlich nur die Tage zählt, bis sie wieder zurück ist, macht diese Aussage deutlich: „Ich vermisse ihn so sehr“. Cathy Hummels weiß jetzt schon: „Wir machen uns eine tolle Zeit zusammen und genießen ganz viel Quality-Time“.

Auch für ihrem Mann Mats Hummels dürfte sein Sohn alles bedeuten. Gegen die Gerüchte zum Thema Scheidung wehrte sich Cathy Hummels bereits öfters, warum sie mit einer Reaktion auf das Thema Ehe allerdings für Zweifel sorgte, erfährst du hier.