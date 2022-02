Cathy Hummels zeigt Ludwigs Gesicht und fällt durch – „Erbärmlich“

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Moderatorin Cathy Hummels und BVB-Star Mats Hummels führen ein Leben als öffentliche Personen – ihren Sohn Ludwig wollten sie dabei raus halten.

Während Cathys Hummels anfangs das Gesicht ihres Kindes noch unkenntlich machte, hat sie nun einen drastischen Schritt gewagt und den Kleinen komplett gezeigt.

Cathy Hummels zeigt Ludwigs Gesicht – Fans sauer

Es ist eigentlich ein süßes Mutter-Sohn-Foto, das Cathy Hummels am Donnerstag auf Instagram hochlud.

Cathy Hummels zeigt das Gesicht ihres Sohnes und wird heftig kritisiert. (Archivfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Die 34-Jährige war offenbar in einer sentimentalen Stimmung, schaute sich alte Fotos an – auch und vor allem wohl, weil sie aktuell nicht bei ihrem Sohn sein kann.

„Oldie but Goldie … Ich schaue gerade alte Fotos an mit Tränen in den Augen. Bald hab ich ihn wieder bei mir.“

Sie schreibt selbst, dass das schwarz-weiß Foto, auf dem beide mit Schoko-Mündern zu sehen sind, von 2019 ist. „Mein Baby ist keins mehr, dementsprechend sieht er auch nicht mehr so aus. Er ist noch hübscher geworden“, erklärt die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin.

Doch für die Follower ist das kein Grund, das Gesicht des Vierjährigen im Nachhinein zu zeigen.

Cathy Hummels in der Kritik – „Einfach erbärmlich“

In den Kommentaren hagelt es Kritik für die stolze Mama:

„Hat der Kleine seine Zustimmung gegeben? Sorry, finde das Geltungsbedürfnis von Eltern, die Bilder von Kindern ins Netz stellen, einfach erbärmlich!“

„Keine Kinderbilder auf Social Media!“

„Ich verstehe nicht, warum du das Kind immer hier bei Instagram öffentlich machst, bitte lass es doch sein. Du hast doch genug mit dir selbst zu tun, der Junge hat im Internet nichts zu suchen.“

„Und schwups wird er doch komplett gezeigt...geht gar nicht!“

„Für Aufmerksamkeit mache ich ALLES!“

„Ich hätte wenigstens die Augen des Kindes unkenntlich gemacht...“

„Warum zeigst du das Gesicht von deinem Kind?“

