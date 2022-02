Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Cathy Hummels erinnert sich an frühere Zeiten – „Mit Tränen in den Augen“

Ihren 34. Geburtstag musste Cathy Hummels ohne ihre Familie in Thailand verbringen. Seit vier Wochen hält sich die Spielerfrau für RTL2-Dreharbeiten in Südostasien auf – ohne ihren Mann Mats oder Sohn Ludwig.

Alles, was sie jetzt von ihrer Familie hat, sind Fotos. Bei diesem Anblick kochen plötzlich die Emotionen in Cathy Hummels hoch.

Cathy Hummels plagt Heimweh – und vergisst vor lauter Trauer ein wichtiges Detail

Über einen Monat von den eigenen Kindern oder dem Partner getrennt zu sein, lässt kaum jemanden kalt. Verständlich also, dass Cathy Hummels gerade an ihrem Geburtstag unter schwerem Heimweh leidet.

Cathy Hummels wird bei diesem Anblick ganz wehmütig. Foto: imago images/Eventpress

So schön der weiße Sandstrand und die Palmen auch sind – eigentlich wünscht sich die RTL2-Moderatorin gerade nur eines und das ist die Anwesenheit ihres vierjährigen Sohnes Ludwig.

Er ist ihr ganzer Stolz, weshalb Cathy ihm trotz seiner berühmten Eltern auch so viel Privatsphäre wie möglich bieten möchte. In der Regel achtet sie also darauf, dass das Gesicht des Kleinen im Netz unkenntlich gemacht wird, doch vor lauter Wehmut scheint die Spielerfrau das nun völlig vergessen zu haben.

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte sie den Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heirateten Cathy und Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Cathy Hummels teilt altes Foto mit Sohn Ludwig: „Bald hab ich ihn wieder bei mir“

In ihrem neusten Instagram-Beitrag sieht man ein altes Schwarz-Weiß-Foto von Cathy und Ludwig, dessen Gesicht ganz klar zu erkennen ist. Während sie im Bademantel am Frühstückstisch sitzt, hockt der Kleine im Schlafanzug und mit dem Gesicht voller Schokoladenaufstrich auf ihrem Schoß. Der Schnappschuss ist bereits 2019 entstanden.

„Ich schaue gerade alte Fotos an mit Tränen in den Augen. Bald hab ich ihn wieder bei mir“, schreibt die „Kampf der Realitystars “-Moderatorin dazu. Stolze 9.367 Kilometer trennen sie derzeit von ihrem Sohn, der aktuell bei seinem Vater Mats Hummels in Dortmund untergekommen ist.

