Cathy Hummels posiert oben ohne – Fans begeistert: „Hot“

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Eins ist klar: Cathy Hummels polarisiert, egal was sie macht. Als Moderatorin, Influencerin und Frau von Mats Hummels steht sie täglich in der Öffentlichkeit und lässt ihre Fans an ihrem Leben teilhaben.

Aktuell befindet sich Cathy Hummels für Dreharbeiten im sonnigen Thailand. Nachdem sie bereits einige virtuelle Sonnenstrahlen nach Deutschland geschickt hat, präsentiert sich Cathy Hummels jetzt als sexy Sonnenanbeterin.

Cathy Hummels überrascht mit sexy Geburtstags-Foto

Cathy Hummels feiert am Montag (31. Januar) Geburtstag. Das TV-Sternchen ist 34 Jahre alt geworden und lässt jüngere Kolleginnen alt aussehen. Oben ohne und mit schwarzer Bikinihose posiert Cathy Hummels vor dem Meer.

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Um Mats und Cathy gibt es immer wieder Gerüchte um eine Trennung und Scheidung

Der Wind lässt ihre Haare wehen und ihre Brüste verdeckt sie nur mit ihren Händen und einer XXL-Kette. Ein ungewohnter Anblick, der für Begeisterung sorgt.

Cathy Hummels, hier im September 2021, weiß, wie sie ihre Fans begeistern kann. Foto: IMAGO / Future Image

Cathy Hummels will Veränderung

Für ihr neues Lebensjahr hat die Moderatorin einen Entschluss gefasst und schreibt: „Dieses Foto ist für mich sehr besonders, weil es gewagt und mutig ist. Ich will in Zukunft noch mutiger sein“.

Mutig ist ihr Geburtstagsfoto allemal. Es braucht viel Selbstbewusstsein, um sich so auf Instagram zu zeigen. Vor allem, wenn man Cathy Hummels ist. Immerhin musste die Mama eines Sohns für ihren Körper in den letzten Jahren bereits einiges an Kritik einstecken.

Cathy Hummels kann bei Fans auf Instagram punkten

Von ihrem neuen Foto zeigen sich ihre Fans allerdings begeistert, wie die Kommentare zeigen:

„Happy Birthday, Beauty“

„Das ist ein wunderschönes Foto“

„Wow“

„So damn hot“

„Wow, sooo schön“

Als Geburtstagsüberraschung gab's für Cathy Hummels übrigens ein Picknick am Strand, Kuchen und Kerzen inklusive. Bei so viel Liebe dürfte ihr auch die Trennung von ihren Liebsten deutlich leichter fallen.

