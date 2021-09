Cathy Hummels zeigt (viel) Haut – Fans baff: „Wunderschöne Frau“

Urlaub müsste man haben. Sonne, Strand, leckeres Essen: Wer würde gerade nicht gerne in den Süden fahren. Besonders in Zeiten, wo bei uns in Deutschland langsam aber sicher der Herbst Einzug hält. Fast genauso schön ist es jedoch, wenn man dort arbeiten darf, wo andere Urlaub machen. So wie Moderatorin Cathy Hummels.

Die 33-Jährige weilt derzeit auf des Deutschen Lieblingsinsel Mallorca. Dort wurde die RTL2-Datingshow „Love Island“ gedreht und Cathy Hummels war als Aftershow-Reporterin mit dabei.

Cathy Hummels lässt tief blicken. Foto: IMAGO / Horst Galuschka

Cathy Hummels genießt die Zeit auf Mallorca

Doch neben dem ganzen Dreh-Stress scheint die Frau von BVB-Star Mats Hummels auch noch Zeit für andere Dinge zu haben. So zieht es Cathy bei dem tollen Wetter, derzeit ist es auf Mallorca angenehme 27 Grad warm, auch gerne mal ans Meer.

-------------------

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy den Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als der Profi-Spieler vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, Ludwig, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Um Mats und Cathy gibt es immer wieder Trennungs- und Scheidungs-Gerüchte

Cathy Hummels arbeitet als TV-Moderatorin unter anderem bei "Kampf der Realtiystars"

------------------

Natürlich nicht ohne ihre knapp 650.000 Follower daran teilhaben zu lassen. So lässt sich Cathy in verführerischer Pose im Bikini fotografieren. Dazu schreibt Cathy Hummels: „Liebe Grüße aus Mallorca. Bevor es heute Abend wieder ans Set geht, entspanne ich noch eine Runde. Also ich versuche es...“

Cathy Hummels: Die Fans sind aus dem Häuschen

Bleibt zu hoffen, dass sie es geschafft hat, für die Fans hat sich der Klick aufs Instagramprofil von Cathy auf jeden Fall gelohnt. „Wunderschöne Frau“ oder „Mega“ ist dort zu lesen.

-----------------

Weitere Themen zu Cathy Hummels:

Cathy Hummels: Harte Worte zur Bundestagswahl – „Ich hasse es“

Cathy Hummels rückt mit der Sprache raus: „Wisst ihr es schon?“

Cathy Hummels macht Sport, plötzlich klingelt es an der Tür – „Habe nicht mal einen BH an“

------------------

Cathy Hummels hält ihre Fans gerne darüber auf dem Laufenden, was sie den ganzen Tag so macht. Zuletzt verriet sie DAS.

Auch Ann-Kathrin Götze geizt nicht mit ihren Reizen. Die sexy Schnappschüsse der Spielerfrau siehst du hier.

Heiße Bilder gibt's jetzt auch von Evelyn Burdecki. Hier siehst du mehr!