Cathy Hummels: Harte Worte zur Bundestagswahl – „Ich hasse es“

Am Sonntag wird gewählt. Und es scheint, als wäre die Bundestagswahl schon lange nicht mehr so schwer gewesen wie in diesem Jahr. Ebenso war es aber auch schon lange nicht mehr so spannend. Auch kurz vor Wahlschluss am Sonntagabend ist noch völlig unklar, wer am Ende das Rennen macht.

Auch Cathy Hummels ist noch nicht überzeugt, wer denn die richtige Wahl bei der Bundestagswahl 2021 wäre.

Cathy Hummels zur Bundestagswahl: „Sehr viele Dampfplauderer unterwegs“

Einen Favoriten hatte sie nämlich in unserem Interview, das wir vor drei Monaten mit ihr zum Start von „Kampf der Realitystars“ geführt haben, noch nicht. „Hättest du mir die Frage vor vier Jahren gestellt, dann hätte ich eine Favoritin gehabt. Mittlerweile muss ich sagen, dass ich Politik immer schwieriger finde, weil ich das Gefühl habe, dass sehr viele Dampfplauderer unterwegs sind“, so Hummels.

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Um Mats und Cathy gibt es immer wieder Trennungs- und Scheidungs-Gerüchte

Die Moderatorin weiter: „Ich hasse es, wenn man Dinge verspricht, die man nicht hält. Und das ist leider so in der Politik. Da wird viel versprochen und wenig eingehalten.“

Vor vier Jahren sei das noch anders gewesen, so die 33-Jährige. Da habe sie Angela Merkel unterstützt.

