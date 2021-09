Cathy Hummels rückt mit der Sprache raus: „Wisst ihr es schon?“

Diese Frau scheint kaum eine ruhige Minute zu haben. Am Mittwochabend war Cathy Hummels noch bei TV-Kollegin Victoria Swarovski zum Launch der neuen Beauty-Reihe 'Orimei' eingeladen, danach ging es kurz nach Hause. Bisschen was essen, Runde schlafen und dann ab zum nächsten Termin.

Cathy Hummels. Foto: IMAGO / Future Image

Viele Zeit für Entspannung scheint Cathy Hummels also derzeit eher nicht zu haben. Und doch. Die Frau von BVB-Innenverteidiger Mats Hummels arbeitet da, wo anderer gerne Urlaub machen.

Cathy Hummels voller Vorfreude: „Jetzt gehts nach Mallorca“

Auf Mallorca nämlich. Das verriet die 33-Jährige nun bei Instagram. Dort teilte Cathy Hummels ein Bild von sich im schwarzen Pünktchenkleid mit passendem Barett. Was die traditionelle französische Kopfbekleidung nun mit Mallorca zu tun hat, wird wohl ihr Geheimnis bleiben.

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Um Mats und Cathy gibt es immer wieder Trennungs- und Scheidungs-Gerüchte

Auf Instagram schrieb Cathy Hummels jedenfalls: „Bonjour de Munich. Jetzt gehts nach Mallorca … Sag euch die Tage, was genau ich dort mache! Oder wisst ihr es schon?“

Cathy Hummels moderiert wieder den „Love Island“-Talk

Wir haben da zumindest einen Verdacht. So verrät Cathy Hummels in ihrer Instagram-Story, dass es in Kürze wieder den „Love Island After Sun Talk“ moderieren wird. Und wo wird die RTL2-Datingshow gedreht? Richtig: Auf Malle.

