Cathy Hummels will nur heim zu Ludwig: Doch dann passiert DAS

Cathy Hummels lässt ihre Follower täglich an ihrem Privatleben teilhaben – sowohl an guten als auch schlechten Momenten. Und auch in der Donnerstagnacht ist sich die Influencerin nicht zu schade eine brenzliche Situation in ihrer Instagram-Story zu teilen.

Sohn Ludwig wartete schon auf Mama Cathy Hummels. Doch eine Sache hinderte sie daran, schnell nach Hause zu kommen.

Influencerin Cathy Hummels. Foto: IMAGO / Horst Galuschka

Cathy Hummels will nach Hause gehen – DAS hält sie auf

Schickes Dirndl, aufgedrehte Haare und glänzende High-Heels – in der Donnerstagnacht hat sich Cathy Hummels richtig rausgeputzt. Weil die Influencerin an einem Charity-Dinner teilgenommen hat, musste Sohn Ludwig an diesem Abend ohne sie auskommen.

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Aber Cathy Hummels wäre nicht sie selbst, wenn sie nicht gleich nach der Veranstaltung aufspringen würde, um zu ihrem Schützling zurückzukehren.

Cathy Hummels will schnell zu Sohn Ludwig zurück. Foto: dpa

Aber huch… Was ist denn da passiert? Ganz so schnell ist die junge Mama dann wohl doch nicht unterwegs.

Cathy Hummels: Märchenreifes Missgeschick? „Schön wärs…“

An High-Heels ist Cathy Hummels nach der langen Corona-Zeit scheinbar gar nicht mehr gewöhnt.

Prompt bleibt die Influencerin mit ihren Mini-Absätzen in den Fugen der Gehwegplatten stecken.

„Cinderella Moment“, ruft jemand in die Instagram-Story von Cathy Hummels rein.

„Schön wärs…“, antwortet die Spielerfrau daraufhin. Wartet sie etwa vergeblich auf ihren Prinzen? (mkx)