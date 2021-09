Cathy Hummels spricht von Liebe, Fans sind genervt! „Lass es doch bitte sein”

Cathy Hummels kann es einfach nicht lassen. Die Frau von Mats Hummels zeigt in letzter Zeit deutlich öfter mit ihrem Sohn Ludwig. Ob beim gemeinsamen Anfeuern mit Deutschland-Trikot im Stadion oder im feschen Partnerlook beim Shoppen mit Chanel-Täschchen – Cathy und Ludwig sind einfach unzertrennlich.

Dieses Mutter-Sohn-Gespann kommt allerdings nicht bei allen gut an, wie ihr neues Foto auf Instagram zeigt. Eigentlich wollte Cathy Hummels doch nur einen süßen Schnappschuss mit ihrem kleinen Schatz veröffentlichen – doch dieser Plan ging nach hinten los.

Cathy Hummels: Frau von Mats Hummels teilt privaten Schnappschuss mit Sohn Ludwig auf Instagram

„Liebe ist unser Filter. Morgen geht’s auf Produktion nach Köln“, schreibt die Moderatorin zu dem Foto. Zu sehen ist eine strahlende Cathy, die breit in die Kamera grinst. Soweit so gut, wäre da nicht auch Ludwig.

Der streckt stolz seine Fingerchen in die Kamera. Nichts Verwerfliches, will man meinen, aber eine Sache an der Fotostrecke fällt auf. Das Gesicht des Dreijährigen ist zwar mit einem Filter überdeckt, die Gesichtszüge des Kindes lassen sich aber trotzdem immer noch gut erkennen.

Cathy Hummels-Foto von Sohn Ludwig sorgt bei Instagram für Aufregung

Ein Detail, das einige Fans so richtig auf die Palme bringt, wie die Kommentare zeigen. „Bitte lass deinen Sohn aus dem Internet. Das nutzt nicht, wenn du sein Gesicht verpixelt hast, lass es doch bitte sein. Hast du immer noch nicht verstanden, was hier für Leute im Netz sind?“, fragt ein Fan harsch.

----------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Um Mats und Cathy gibt es immer wieder Trennungs- und Scheidungs-Gerüchte

Cathy Hummels arbeitet als Influencerin und Moderatorin, 2020 stand sie als Moderatorin für den „Aftertalk” bei „Love Island” vor der Kamera

Am 9. September gewann Cathy Hummels vor Gericht – die 33-Jährige war zuvor wegen nicht gekennzeichneter Werbung abgemahnt worden

----------------

Eine andere Nutzerin schreibt: „Ich frage mich, wieso du versuchst, Deinen Sohn unkenntlich zu machen. Man erkennt trotzdem sämtliche Gesichtszüge. Vielleicht einfach mal komplett rauslassen aus Social-Media?“

Cathy Hummels bei vielen Fans für Foto mit Sohn Ludwig in der Kritik

Es ist nicht das erste Mal, dass Cathy Hummels mit ihren Instagram-Fotos von Sohn Ludwig in die Kritik gerät. Zunächst hatte die 33-Jährige den Kleinen nur von hinten gezeigt. Irgendwann war sie dann aber dazu übergangen, Ludwig auch von der Seite zu zeigen.

----------------

Mehr zu Cathy Hummels:

Cathy Hummels: Gericht hat entschieden – jetzt ist es offiziell

Cathy Hummels: Mysteriöser Gruß an die Fans – „Heute ist ein guter Tag“

Cathy Hummels verspricht: Sie wird immer (!) an Mats Seite sein – Fans staunen: „Klares Statement eurer Liebe“

----------------

Eine Entscheidung, die viele nicht verstehen können. Wie gefährlich es ist, seine Kinder offen im Internet zu zeigen, prangert auch immer wieder Comedian Oliver Pocher an. Auf Instagram schoss Pocher deswegen auch schon des Öfteren gegen Sarah Lombardi.

Warum Sarah Lombardi bei DIESER Aussage der Kragen platzte, erfährst du hier. (sj)