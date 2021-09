Evelyn Burdecki: Sexy Urlaubsfotos – „Ein Hütchen vor den Tütchen“

Was macht man, wenn es draußen regnet und langsam, aber sicher immer kälter wird? Richtig, man verschwindet in den Urlaub. Das dachte sich wohl auch Evelyn Burdecki und gönnte sich ein paar Tage Auszeit.

Ans Meer zog es die 33-jährige Düsseldorferin. Lecker Essen, die Sonne genießen, die Seele baumeln und die Klamotten fallen lassen. So kann man sich die vergangenen Urlaubsstunden von Evelyn Burdecki vorstellen.

Evelyn Burdecki: Sexy Fotos mit Hut

Wohin genau es die hübsche Blondine verschlagen hat, verriet sie bislang nicht. Klar ist jedoch. An Evelyns Urlaubsdomizil ist es deutlich wärmer als im verregneten Deutschland. So entledigte sich Evelyn doch glatt ihrer Kleidung. Lediglich im weißen Slip posierte die Blondine auf einer Steintreppe. Ihre Brüste versteckte sie mit einem Strohhut.

Das ist Evelyn Burdecki:

Evelyn Maria Burdecki wurde am 20. September 1988 in Düsseldorf geboren

Evelyn brach eine Ausbildung bei Aldi ab, um sich ihrer TV-Karriere zu widmen

Ihre ersten Fernseherfahrungen machte die Blondine in der RTL-Datingshow „Take Me Out“

Im Jahr 2017 nahm sie bei „Der Bachelor“ teil, schied jedoch schon in der ersten Folge aus

Ihren größten Erfolg schrieb Evelyn im RTL-Dschungelcamp, als sie 2019 als Dschungelkönigin hervorging und 100.000 Euro gewann

Anschließend nahm sie bei „Let's Dance“ teil, wo sie den fünften Platz belegte

Im Jahr 2020 saß Evelyn Burdecki in der Jury von „Das Supertalent“

Und weil Evelyn das so gut kann, reimte sie auch gleich noch ein paar Zeilen zu den sexy Fotos. „Ihr Lieben, habe ein Hütchen vor den Tütchen! Die Steine tun mir gut, aber ich nehme hier nicht meinen Hut“, schrieb die 33-Jährige bei Instagram. Gott sei Dank. Ohne Evelyn Burdecki wäre es in der TV-Landschaft auch lange nicht so lustig!

