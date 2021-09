Evelyn Burdecki bekommt große Augen, als ihr Vater DAS dabei hat – „Stolz wie Oscar“

Wir wissen alle, dass Fast Food nicht gut für den Körper ist. Aber hin und wieder wird man dann doch schwach. Auch TV-Star Evelyn Burdecki sündigt gerne mal.

Doch mit dieser Überraschung hat Evelyn Burdecki bestimmt nicht gerechnet.

Evelyn Burdecki strahlt vor Glück, als sie ihren Papa mit einer McDonald's-Tüte sieht

Oh man, das ist aber auch eine ganz fiese Masche. Ganz aufgeregt fragt Evelyn Burdecki ihren Papa: „Hast du mir etwas von McDonald's mitgebracht?“ Immerhin steht ihr Vater mit einer braunen Papiertüte des Fast Food-Riesen vor ihr. Er antwortet mit einem eindeutigen und lauten „Ja“.

Wenn Evelyn nur wüsste, dass ihr Papa sie gerade mächtig auf den Arm nimmt.

----------------------------------------

Das ist Evelyn Burdecki:

Evelyn Maria Burdecki wurde am 20. September 1988 in Düsseldorf geboren

Evelyn brach eine Ausbildung bei Aldi ab, um sich ihrer TV-Karriere zu widmen

Ihre ersten Fernseherfahrungen machte die Blondine in der RTL-Datingshow „Take Me Out“

Im Jahr 2017 nahm sie bei „Der Bachelor“ teil, schied jedoch schon in der ersten Folge aus

Ihren größten Erfolg schrieb Evelyn im RTL-Dschungelcamp, als sie 2019 als Dschungelkönigin hervorging und 100.000 Euro gewann

Anschließend nahm sie bei „Let's Dance“ teil, wo sie den fünften Platz belegte

Im Jahr 2020 saß Evelyn Burdecki in der Jury von „Das Supertalent“

----------------------------------------

Evelyn Burdecki: Von wegen Fast Food – ihr Papa hat fleißig Nüsse gesammelt

Als sie einen Schritt auf ihn zumacht, filmt sie mit ihrem Handy in die Tüte hinein. Dort findet die „Das Supertalent“-Jurorin aus dem Jahr 2020 nicht etwa einen Big Mac oder McRib, sondern einen riesigen Berg an Nüssen.

„Nüsse! Wo hast du die gesammelt?“, will Evelyn Burdecki von ihrem Papa wissen. Der erklärt ihr, dass er sie in einem Wald in Düsseldorf gefunden habe. Deshalb betitelt die 33-Jährige ihren Vater in ihrer Instagram-Story anschließend als „Eichhörnchen“.

Mit seiner Ausbeute im Arm und einem lässigen Peace-Zeichen posiert Papa Burdecki dabei vor der Kamera. „Stolz wie Oscar“, kommentiert seine Tochter diesen Anblick. Die Zwei sind schon ein drolliges Duo.

----------------------------------------

----------------------------------------

Im Sommer hatte Evelyn Burdecki eher weniger zu lachen. Die Blondine wurde Opfer von Cyber-Kriminellen. Was passiert war, erfährst du hier.