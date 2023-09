Cathy Hummels über Ehe-Aus mit Mats Hummels: „Wird nie wieder passieren“

Sie galten als das absolute Traumpaar: Cathy Hummels und BVB-Star Mats Hummels lernten sich 2007 kennen und lieben. Es folgte die Hochzeit und die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Ludwig. Doch dann der Schock: Das Paar lässt sich Ende 2022 endgültig scheiden.

Seither geht Cathy Hummels ihren eigenen Weg. Die Influencerin konzentriert sich nach eigenen Angaben vorrangig auf sich und ihren Sohn. Es kommt jedoch immer wieder vor, dass sie sich in aller Öffentlichkeit zu ihrem Ex äußert. So auch im Podcast „Energy Wiesn Wahnsinn“, wo sie ihr Ehe-Aus erneut thematisiert.

Ändert Cathy Hummels bald ihren Namen?

Die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin macht in der letzten Woche das Oktoberfest in ihrer Heimatstadt München unsicher. Dort kommt sie mit dem Influencer Paul Luca Fischer ins Gespräch. Im Podcast „Energy Wiesn Wahnsinn“ fällte beiden auf, dass sie denselben Nachnamen haben. Denn die 35-Jährige hießt vor der Hochzeit mit dem BVB-Star auch Fischer.

„Stell mal vor, ich hätten den Nachnamen behalten, dann würden Menschen denken wir wären verheiratet“, witzelt Cathy Hummels. „Das kann ja auch wieder werden, irgendwann“, räumt der Influencer ein. Damit meint er, dass es wieder sein kann, dass aus Hummels dann wieder Fischer wird. Nachdem er das ausgesprochen hat, klärt ihn die Münchenerin sofort auf.

Cathy Hummels: DARUM will sie den Nachnamen behalten

Kurz gesagt: Cathy Hummels wird den Nachnamen ihres Mannes behalten. „Dass ich meinen Mädchennamen annehme, wird nie wieder passieren“, sagt sie deutlich. Der Grund: „Mein Sohn heißt Hummels. Ich möchte niemals anders heißen als mein Sohn. Ich finde außerdem, dass ein Name eine Identität definiert.“

„Wenn ich die Wahl hätte, wieder Cathy Fischer zu werden oder Cathy Hummels zu bleiben, bleibe ich lieber“, erzählt sie weiter. Bleibt abzuwarten, ob sie auf ewig bei dieser Meinung bleiben wird.