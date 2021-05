Cathy Hummels kann es nun endlich sagen: „Ich habe es getan“

Nicht nur einen, nein gleich zwei Stiche hat die Spielerfrau Cathy Hummels bekommen. Gute Nachrichten von Cathy Hummels: In ihrer aktuellen Instagram-Story sehen wir die Frau von BVB-Innenverteidiger Mats Hummels extrem gut gelaunt.

Das liegt aber nicht dran, dass der werte Gatte am Donnerstag im DFB-Pokalfinale steht. Die gute Laune rührt daher, dass Cathy Hummels in ihrer Story gerade auf dem Weg zum Arzt ist.

Cathy Hummels erhält zweite Corona-Impfung

Frau Hummels bekam nämlich am Montag ihren zweiten Pieks. Sprich: Cathy Hummels ist nun doppelt gegen Corona geimpft. Mit Biontech, wie die 33-Jährige noch extra betonte.

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

„Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Impfen“, strahlt Hummels in die Kamera. Ich bekomme jetzt gleich meinen zweiten Pieks. Das heißt, dann habe ich es geschafft. Und ich muss sagen, ich freue mich. Denn dann bekomme ich ja auch den grünen Pass. Das heißt, ich gelte als dauerhaft negativ getestet und das ist wirklich für mich Ansporn genug“, so Cathy Hummels.

Cathy Hummels lässt sich beim Arzt filmen

Und natürlich, wie könnte es anders sein, ließ sich Cathy Hummels auch in der Praxis ihres Arztes filmen - und war dabei sichtlich angespannt. „Ich war so nervös“, schreibt die 33-Jährige.

Doch nach dem Pieks war die Sorge schnell wieder vergessen. „I did it“ („Ich habe es getan“), schreibt sie bei Instagram. Und: „Es hat auch gar nicht so weh getan“, ist Cathy glücklich. Na, dann ist ja alles in Butter.

Ebenfalls alles in Butter ist derzeit bei Daniela Katzenberger. Welche gute Nachricht sie für ihre Fans hat, liest du hier.

Cathy Hummels Sohn Ludwig soll in seinem jungen Alter angeblich schon eine Freundin haben. Wer seine erste große Liebe ist, erfährst du hier.