Daniela Katzenberger: Endlich ist es so weit! „Komme fast nicht mehr klar vor Aufregung“

Die Fans von Daniela Katzenberger dürfen sich freuen! Das Warten hat endlich ein Ende. Das verkündete die Kultblondine jetzt.

„Juhuuu...In 2 Wochen gehts wieder los“, schreibt Daniela Katzenberger auf ihrem Instagram-Account.

Daniela Katzenberger: Dicke Überraschung für ihre Fans

Doch worum geht es denn überhaupt? „'Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca' die neuen Doppelfolgen ab Mittwoch, 19. Mai 2021 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI“, verrät die 34-Jährige.

Daniela Katzenberger Foto: IMAGO / Eibner

Und obwohl Daniela Katzenberger ja beim Dreh dabei gewesen ist, steigt die Vorfreude bei ihr schon jetzt ins Unermessliche. „Boah, ich komme fast nicht mehr klar vor Aufregung“, schreibt die Katze bei Instagram.

---------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015)

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

-------------------------

Klar, dass sich das auch auf ihre Fans überträgt. Über 25.000 Follower schickten Daniela Katzenberger innerhalb kürzester Zeit ein Like.

+++ Daniela Katzenberger: Rätselhafte Andeutung – „Muss aufpassen, dass man nichts sieht“ +++

Daniela Katzenberger ist extrem genervt – von IHNEN

Endlich wieder gute Nachrichten also. Hatte Daniela Katzenberger zuletzt doch eher genervt gewirkt.

Durchaus verständlich, wenn man bedenkt, dass die Kult-Blondine in ihrer eigenen Wohnung auf Mallorca nicht mehr zur Ruhe kam.

----------------------------------------

Mehr zu Daniela Katzenberger:

----------------------------------------

Daniela Katzenberger hat ihren Fans eine gute Nachricht überbracht. (Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa | Henning Kaiser

So hatten ihre Nachbarn seit geraumer Zeit die Handwerker im Haus und die bohrten so laut, dass Daniela Katzenberger sogar zu ihrer Schwiegermutter flüchten musste. Was Daniela dazu sagt, kannst du hier nachlesen.

Die Fans der Katze vermuten, dass sich Daniela tatsächlich die Haare gefärbt hat. Welches Detail dafür spricht, erfährst du hier.