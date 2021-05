Daniela Katzenberger: Rätselhafte Andeutung – „Muss aufpassen, dass man nichts sieht“

Die letzten Tage scheinen für Daniela Katzenberger ganz schön stressig gewesen zu sein. So zumindest wirkt die 34-Jährige in ihrer aktuellen Instagram-Story.

„Boah, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie zehn Jahre nichts mehr in meiner Story erzählt“, entschuldigt sich Daniela Katzenberger fast bei ihren Fans.

Daniela Katzenberger: Am 19. Mai starten die neuen Folgen bei RTL2

Der Grund für den Stress ist die Aufregung rund um die neuen Folgen von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“, die am 19. Mai bei RTL2 starten.

-------------------------

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015)

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

-------------------------

„Ich bin so froh, wenn es jetzt endlich losgeht. Ich habe das Gefühl, ich bin meine eigene Gefangene und bin so brutal ausgebremst in meiner Spontanität. Ich muss aufpassen, dass man nichts sieht. Und ich bin echt froh, wenn ich endlich damit rausrücken kann, was Sache ist“, so Daniela Katzenberger.

Daniela Katzenberger: „Ich muss immer gucken, dass niemand was merkt.“

Doch worum geht es bei ihren rätselhaften Andeutungen denn nun genau? Das will oder darf Daniela Katzenberger noch nicht verraten. Sie lässt lediglich durchblicken: „Ich muss immer gucken, dass niemand was merkt.“

----------------------------------------

Mehr zu Daniela Katzenberger:

Daniela Katzenberger über ihr Sexleben: „Alle Eltern kennen das Problem“

Daniela Katzenberger: Irre Enthüllung – hierhin flüchtete sie vor Mann Lucas Cordalis

Daniela Katzenberger teilt verrücktes Foto im Morgenmantel – „Ich kann dieses Bild so fühlen“

----------------------------------------

Na, da kann man ja gespannt sein. Und hoffen, dass Daniela Katzenberger nicht doch noch aus Versehen etwas rausrutscht. Denn ihre Stärke scheint das nicht zu sein. „Scheiß Geheimhalterei. Ich hasse das. Ich bin irgendwie nicht dafür gemacht.

Zuletzt besuchte Daniela Katzenberger mit Tochter Sophia einen Spielplatz. Dort wurde ihr eine Sache schmerzhaft klar.